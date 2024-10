In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati alcuni inquilini del Grande Fratello, che dopo cena hanno lavato i piatti nella vasca da bagno.

Cosa è accaduto al Grande Fratello

A distanza di quasi un mese dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello il pubblico sta seguendo attentamente quanto accade all’interno della casa più spiata d’Italia e nulla sfugge agli occhi attenti del web. In queste settimane i fan del reality show hanno imparato a fare la conoscenza degli inquilini e già tante sono le dinamiche che hanno fatto discutere. Domani sera nel mentre andrà in onda una nuova diretta con Alfonso Signorini, durante la quale ci sarà una nuova importante eliminazione. In attesa di scoprire cosa accadrà e chi sarà a dover lasciare definitivamente il gioco, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Ieri sera infatti, dopo cena, alcuni inquilini hanno deciso di lavare i piatti nella vasca da bagno e naturalmente il video del momento ha fatto in pochissimi minuti il giro dei social. A non sfuggire agli utenti è stato anche uno scambio di battute tra Michael Castorino e Maria Vittoria Minghetti.

Proprio il concorrente del Grande Fratello infatti ha affermato simpaticamente: “Chi l’avrebbe mai detto che sarei andato al Grande Fratello per andare a lavare i piatti nella vasca. Non li avevo mai lavati in una vasca”. Pronta invece la replica della Minghetti, che ha aggiunto: “Io forse non avevo mai lavato i piatti”.

michael: "non avevo mai lavato i piatti in una vasca"

mavi: "io forse non avevo mai lavato i piatti"



Sui social intanto si sta molto parlando in questi giorni dei protagonisti del reality show, che anche quest’anno stanno appassionando milioni di italiani. Ma cosa succederà domani sera nel corso della nuova diretta e chi sarà a dover dire addio al programma una volta per tutte? Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21.30, per scoprirlo.