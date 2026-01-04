La forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026
Trama e anticipazioni de La forza di una donna dal 5 al 10 gennaio
Dal 5 al 10 gennaio quali sono le anticipazioni de La forza di una donna? Ecco la trama completa della settimana della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.
La forza di una donna anticipazioni 5 gennaio
Sarp prende una decisione che lascia tutti senza parole: si trasferisce nell’appartamento sopra quello di Bahar, senza che lei lo sappia. La sua mossa ha un solo scopo: stare vicino ai figli.
Münir, infatti, chiede a Yusuf di firmare un contratto d’affitto per l’appartamento. Nel frattempo, la situazione si complica anche a casa di Enver e Hatice, dove Sirin cerca in ogni modo di disturbare la tranquillità familiare.
Bahar, ormai esasperata, affronta Sirin con l’aiuto di Sarp e dei genitori, chiedendo che non ci siano più segreti.
Ceyda, intanto, scopre che Arif ha risarcito il negozio di abiti da sposa, proteggendola da una denuncia. Decisa a riprendersi la sua vita, chiede a Emre di ricominciare da capo.