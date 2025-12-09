Nel corso di una nuova intervista, Raoul Bova è tornato a parlare di Rocío Morales, rivelando di aver voluto una clausola nell’accordo di separazione.

Le parole di Raoul Bova

Sono stati mesi duri per Raoul Bova. Come è ben noto l’attore sta affrontando una dolorosa (e molto chiacchierata) separazione da Rocío Morales e nel corso delle settimane se ne sono dette di ogni sulla coppia. Nelle ultime ore però a rompere il silenzio è stato proprio Bova, che raggiunto da Il Corriere della Sera ha parlato di questo periodo non semplice. Queste le dichiarazioni di Raoul, che nel corso del 2026 tornerà con la nuova attesissima stagione di Don Matteo:

“Sono stati giorni molto difficili. Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che mi conoscono bene, mi sono stati vicini e mi hanno permesso di sbollire la rabbia. Cosa mi ha ferito di più? In queste situazioni la parte più difficile è difendersi. Dagli odiosi commenti social, ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente”.

Ma non è finita qui. Nel corso della chiacchierata Raoul Bova ha anche parlato della fine dell’amore con Rocío Morales, facendo una rivelazione inaspettata. L’attore ha infatti raccontato di aver voluto una clausola nell’accordo di separazione dalla sua ormai ex compagna e in merito ha dichiarato:

“Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui”.

Infine, commentando il legame con l’attrice Beatrice Arnera, Bova aggiunge: “Se ho trovato un nuovo amore? Ci stiamo lavorando”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.