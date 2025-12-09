A distanza di due mesi dalla sua uscita, l’album Ma io sono fuoco viene certificato Disco d’Oro. Ecco le dichiarazioni di Annalisa, attualmente impegnata col suo tour di palasport.

Nuova certificazione per Annalisa

Annalisa non smette di stupire. Solo due mesi fa la celebre artista, come è noto, ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Ma io sono fuoco. Il disco, anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco (in duetto con Marco Mengoni), fin dal primo momento ha conquistato il pubblico e ha iniziato a scalare le classifiche. Nelle ultime settimane, come se non bastasse, la Scarrone ha dato il via al suo nuovo tour di palasport, che la sta portando in giro in tutta Italia. In attesa delle ultime date, oggi per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è arrivato l’ennesimo traguardo.

Con un post pubblicato sui suoi canali social, Annalisa ha annunciato che l’album Ma io sono fuoco è stato ufficialmente certificato Disco d’oro. Grande soddisfazione dunque per la cantante, che ancora una volta si conferma essere una delle artiste più amate e ascoltate del momento. In merito a questo nuovo successo, la Scarrone ha affermato entusiasta:

“Succede che Ma io sono fuoco è certificato disco d’oro. Grazie a tutti voi che l’avete fatto entrare così rapidamente nelle vostre case, nelle auto, nelle serate fuori e in ogni spazio abbiate scelto di dargli. E grazie a tutto il team che mi ha aiutato a farcelo arrivare”.

Nel mentre qualche settimana fa Annalisa ha annunciato che, dopo la fine della promozione dell’album Ma io sono fuoco, si prenderà una lunga pausa. Durante il periodo di stop tuttavia la Scarrone non smetterà di lavorare e inizierà a progettare il suo prossimo album, che di certo, ancora una volta, non deluderà le aspettative.

