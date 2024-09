Pochi giorni fa Martina De Ioannon è stata annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne. Adesso a dire la sua è Raul Dumitras, che commenta l’arrivo della sua ex fidanzata all’interno del dating show.

Parla Raul Dumitras

Due dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Il viaggio nei sentimenti della coppia tuttavia non si è concluso nel migliore dei modi e al termine dell’esperienza i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Dopo un’estate trascorsa a fare discutere il web, in questi giorni proprio Martina è tornata al centro dell’attenzione. La De Ioannon è stata infatti annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne e ha così dato il via a questa nuova esperienza.

Fin dal primo momento nel mentre il pubblico ha atteso con ansia la reazione di Raul Dumitras, che tuttavia inizialmente ha deciso di rimanere in silenzio. Nelle ultime ore però per la prima volta l’ex protagonista di Temptation Island si è esposto e replicando alla domanda diretta di una fan sui social ha detto la sua sull’arrivo di Martina De Ioannon sul trono di Uomini e Donne. Queste le dichiarazioni di Raul, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web:

“Cosa ne penso del trono dato a Martina? Le auguro di fare una bella esperienza. Lei è bella e intelligente quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore, libertà e leggerezza a questo punto”.

Le parole di Raul Dumitras per Martina De Ioannon hanno stupito il web e in molti si chiedono già cosa accadrà. La nuova tronista di Uomini e Donne nel frattempo ha anche rivelato che tipo di uomo le piacerebbe incontrare e in merito ha affermato: “L’uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che condivida i miei stessi valori, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia provare quel brividino”.