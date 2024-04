Terra Amara anticipazioni puntata oggi 26 aprile: Hakan cade nella trappola di Hamran

NEWS

Andrea Sanna | 26 Aprile 2024

Terra Amara

Scopriamo insieme tutte le news, la trama e le anticipazioni di Terra Amara per la puntata di oggi 26 aprile. Vediamo cosa succederà nell’episodio in onda questa sera su Canale 5.

Terra Amara anticipazioni 26 aprile

Quali sono le anticipazioni di Terra Amara per la puntata del 26 aprile? Dopo quanto successo nel corso della puntata precedente (QUI per tutti i dettagli) abbiamo saputo che Zuleyha si è imposta e i braccianti continuano a rifiutare di lavorare insieme a Colak. Quest’ultimo non avendo più nessuno che possa occuparsi dei suoi terreni, medita vendetta contro Zuleyha.

Hakan e Abdulkadir intanto sono in pericolo e ricevono dei proiettili da Hamran. Per questa ragione si rivolgono a Vahap e chiedono di risolvere il problema.

Nel frattempo la trama di Terra Amara informa che Fikret riesce a rintracciare Ali Riza, colui che ha ucciso Fekeli per mano di Abdulkadir. A lui offre la possibilità di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità. Riceve però un rifiuto. Intanto anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza. Il loro compito sarebbe quello di ucciderlo, ma se lo lasciano scappare.

Colak continua a essere perseguitato da Vahap. E proprio da Vahap cercando di fuggire Sermin e Betul, attualmente sue ospiti. Infine Hakan cade nella trappola di Hamran. Quest’ultimo è pronto a ucciderlo perché vuole vendicare la morte del padre.

Nelle prossime anticipazioni di Terra Amara cosa succederà?

Quando e a che ora va in onda Terra Amara

Vi state domandando quando e a che ora va in onda Terra Amara? Questa settimana la soap turca dopo la puntata serale di giovedì 25 aprile, la rivedremo il 26 aprile (sempre in prima serata) e il 28 aprile alle 14:45.

Nella fascia pre serale di Rete 4 alle 19:40, si possono rivedere anche i vecchi episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

C’è un modo per vedere le puntate di Terra Amara in streaming? Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity, sia su sito che su app.

A seguito della registrazione e/o accesso alla piattaforma è possibile vedere tutti gli episodi di Terra Amara e delle vostre serie TV preferite, da Endless Love a Beautiful o i programmi Mediaset che rientrano nei vostri gusti.