I Leali di The Traitors Italia come hanno reagito alla scoperta dei Traditori? A rivelarlo è un video

Ecco quali sono state le reazioni incredibili dei Leali di The Traitors Italia quando hanno scoperto che i Traditori erano Giuseppe Giofrè, Maria Sole Pollio e Rocco Tanica. Le immagini virali in rete.

The Traitors, le reazioni dei leali alla scoperta dei traditori

La prima stagione di The Traitors Italia (uno dei programmi del momento) ha regalato un finale ricco di colpi di scena, ma la vera sorpresa è arrivata dopo, quando i Leali hanno finalmente scoperto chi erano i tre Traditori del gioco.

Il video pubblicato sui profili social di Prime Video ha immortalato ogni reazione, tra risate, incredulità e qualche “tradimento” ancora da digerire.

Il vincitore di The Traitors, Giuseppe Giofrè intervistato da Fanpage.it, ha raccontato con sincerità:

“Dopo la finale ero un po’ spaventato all’idea di vedere tutti gli altri concorrenti. Infatti Alessia lo ha detto al gruppo. In realtà poi ho ricevuto complimenti su complimenti, mi hanno detto che ho giocato benissimo.”

Come hanno reagito i Leali

Durante il gioco di The Traitors, nessuno aveva mai sospettato di lui, tranne Filippo Bisciglia. Peccato che, come ha rivelato lo stesso Giofrè, “Bisciglia è stato molto bravo a capirmi e io me ne sono accorto, così nella notte l’ho eliminato.”

Quando nel video Filippo ha visto Giuseppe togliersi il cappuccio, non ha potuto trattenere un: “Lo sapevo!”

Tra i Leali di The Traitors, Michela Andreozzi ha commentato con ironia: “Erano tutti amici una volta, non so se voglio sapere chi sono”, mentre Daniele Resconi ha scherzato: “Guarda come sono felici, avrei riso anche io al loro posto.”

Ma la sorpresa più grande è stata per Rocco Tanica, definito da molti un vero “burattinaio”. I commenti a riguardo sono stati i seguenti: “Che bastardo!”, “Lui te lo devi proprio mangiare quando lo vedi!”.

I Traditori ufficiali di The Traitors della prima edizione sono stati Giuseppe Giofrè, Maria Sole Pollio e Rocco Tanica. Mentre invece tra i Leali comparivano i nomi di Tess Masazza, Filippo Bisciglia, Paola Barale, Aurora Ramazzotti e Giancarlo Commare. Un cast straordinario per un reality che ha catturato l’attenzione di tutti e lasciato… senza parole.

