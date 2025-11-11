Stando ad un commento che non è passato inosservato, tra Giuseppe Giofrè e Rocco Tanica ci sarebbero alcune frizioni dopo The Traitors Italia. Ecco cosa è accaduto e le parole del ballerino.

Le parole di Giuseppe Giofrè alimentano i dubbi

La prima edizione di The Traitors Italia si è da poco conclusa e in questi giorni in rete non si parla altro che del nuovo programma di Prime Video, che sta avendo un enorme successo. Nel mentre i protagonisti della trasmissione stanno promuovendo sui social lo show ma pare che tra due concorrenti ci siano alcune frizioni in corso. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Giuseppe Giofrè e di Rocco Tanica. Prima di svelarvi cosa sta accadendo tra il ballerino e il comico, vi invitiamo, qualora non aveste ancora visto The Traitors, a interrompere immediatamente la lettura per evitare spoiler.

Chi ha seguito il programma sa bene che sia Giofrè che Tanica, insieme a Maria Sole Pollio, sono stati i traditori di questa prima edizione. Nonostante inizialmente i tre avessero fatto squadra, a un tratto sa Giuseppe che Maria Sole si sono schierati contro Rocco e, con una strategia che ha sorpreso i più, sono riusciti ad eliminarlo. Pochi istanti prima di lasciare il castello però Tanica ha mosso un’accusa ai due compagni di gioco, facendo ricadere i sospetti su di loro.

A vincere The Traitors Italia tuttavia è stato proprio Giuseppe Giofrè, che è riuscito a far fuori anche la Pollio. Dopo la fine del programma però pare che le frizioni tra il ballerino e Rocco Tanica non siano ancora concluse. In questi giorni infatti il cast sta promuovendo insieme ad Alessia Marcuzzi la trasmissione. Il ballerino e il comico, come hanno notato in molti, non si sono mai mostrati insieme e in queste ore un utente, commentando una foto di Giofrè, ha affermato: “Non vedo la foto col tuo amico Rocco”. Pronta la replica di Giuseppe che, alimentando i gossip in merito a presunti screzi con Rocco, ha aggiunto: “Consiglio: usa un’app AI, almeno così la foto insieme diventa possibile… nella realtà un po’ meno”.

