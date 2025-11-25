La conduttrice celebra sui social il compleanno del compagno con una dedica dolcissima e una serie di scatti che raccontano sette anni d’amore

Rebecca Staffelli ha deciso di trasformare il compleanno del suo Alessandro Basile in un momento da condividere con tutti i suoi follower. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato una piccola galleria di scatti teneri e spontanei, accompagnati da una frase semplice ma carica d’amore: “Auguri amore mio!”. Un messaggio breve, ma più eloquente di qualsiasi dichiarazione, che ha subito attirato una pioggia di commenti affettuosi.

Le immagini mostrano una festa lontana dai riflettori, fatta di gesti quotidiani, sorrisi complici e quella naturalezza che, dopo oltre sette anni insieme, diventa la vera cifra di una storia solida. Tra chi si è unito agli auguri non poteva mancare Valerio Staffelli, papà di Rebecca, che ha salutato con affetto il compleanno del futuro genero.