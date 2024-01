Sorpresa in diretta per Rebecca! Suo padre Valerio Staffelli, la madre e il fidanzato Alessandro le fanno visita al GF

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Bella sorpresa ieri per Rebecca Staffelli. Durante un piccolo blocco di ritorno dalla pubblicità c’è stata infatti una piccola reunion familiare. Sono arrivati per lei il papà Valerio, mamma Matilde e il fidanzato Alessandro.

GF: la sorpresa a Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli ieri ha ricevuto una bella sorpresa da parte della sua famiglia. In studio durante la puntata del Grande Fratello infatti c’è stato un momento che l’ha personalmente coinvolta.

Nel ritorno dalla pubblicità Alfonso Signorini non si è mostrato da solo, ma in compagnia di Rebecca Staffelli e della famiglia di quest’ultima. Suo papà Valerio (noto inviato di Striscia la Notizia), sua madre Matilde Zarcone e il fidanzato Alessandro Basile sono intervenuti per una breve incursione.

Tutti sono sembrati molto emozionati per questo invito e hanno ringraziato il conduttore per avergli dato modo di essere lì accanto a Rebecca Staffelli. Signorini ha subito fatto una battuta al reporter: “Non ci hai portato un Tapiro vero?”. Valerio prontamente ha ribattuto che, per ora, non c’è stata ancora questa possibilità. Ma chissà non possano ripensarci più avanti!

Anche Rebecca Staffelli ci ha scherzato su alla battuta di suo padre: “Piano piano, vedrai”, ha detto rivolgendosi al padrone di casa. Sempre l’inviata social ha fatto notare come anche il suo fidanzato dal dietro le quinte abbia visto tutto ciò che poco prima è successo con Garibaldi. In sintesi il gieffino è stato chiamato in studio per una sorpresa (visto che era il suo compleanno) e ha ballato la tarantella con Rebecca.

Alfonso Signorini ha quindi chiesto in maniera scherzosa ad Alessandro se per caso fosse geloso. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato che in realtà non ne ha motivo: “In scioltezza”. Sempre il presentatore gli ha domandato se sapesse ballare la tarantella come Garibaldi e lui ha ribattuto con una risata: “Anche meglio”.

Sia Valerio Staffelli che sua moglie Matilde Zarcone si sono detti molto fieri nel vedere sua figlia fare un lavoro che ama e soprattutto in TV in un programma così seguito come il Grande Fratello. Molto orgogliosi di lei non hanno nascosto un pizzico di emozione. “Sono attonito perché non sono ancora abituato, è emozionante, sono lì a seguirla sì, porca miseria”, ha detto Valerio, seguita da Matilde che ha aggiunto che la ascolta non solo in radio ma anche in TV con il GF.

L’unione familiare tra Rebecca Staffelli e la sua famiglia è balzata anche agli occhi del web, che hanno commentato con pensieri carini questa piccola reunion.