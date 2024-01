Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera la regia del Grande Fratello ha commesso un errore dopo aver chiamato tre concorrenti in confessionale. Non si sono infatti accorti di aver lasciato acceso l’audio e per tale ragione gli altri inquilini hanno sentito tutto.

L’errore del confessionale al Grande Fratello

Di solito gli spettatori del Grande Fratello, soprattutto quelli che guardano la diretta su Mediaset Extra, sono abituati a vedere la regia che toglie l’audio quando si parla di argomenti scomodi o tabù. Nella corrente edizione è successo fin dai primi giorni a causa di una battuta. Ma spesso è capitato anche di recente con Anita Olivieri e a Beatrice Luzzi quando ha parlato del suo lavoro a L’Eredità.

Si tratta di un gesto che viene effettuato da sempre, di conseguenza sorprende quando avviene il contrario. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere Federico Massaro e Anita mentre si preparano per la diretta su Canale 5 di ieri sera. Sono allo specchio per truccarsi e sistemarsi i capelli.

A un certo punto in diffusione sentiamo le voci di tre concorrenti del Grande Fratello che parlano fuoricampo. Molto presto si capisce che si trovano in confessionale e che quindi la regia ha dimenticato di chiudere l’audio. Uno degli autori accoglie Monia La Ferrera, Letizia Petris e Perla Vatiero con le seguenti parole: “Buonasera, cotanta bellezza tutta insieme è spiazzante“.

Chiamano Perla, Monia e Letizia in confessionale ma non chiudono l’audio e in sottofondo si sente l’autore dire “buonasera, cotanta bellezza tutta insieme è spiazzante”



Monia replica ironica: “Loro due, io sono un sacco di patate, veramente“. Perla replica ridendo: “Ma perché?“. I gieffini alla postazione trucco fanno finta di niente e non reagiscono a quanto appena ascoltato continuando a truccarsi per la serata che, non sapevano ancora, sarebbe stata abbastanza movimentata per entrambi.

Vedremo se divertenti gaffe di questo tipo capiteranno anche in futuro e noi vi terremo aggiornati se così dovesse essere.