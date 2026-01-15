Dopo 8 anni di onorata carriera nelle vesti di Regina Cattiva, l’attrice che l’ha interpretata ha perso il suo lavoro a Disneyland. E il motivo dell’accaduto è davvero incredibile.

La Regina Cattiva perde il lavoro dopo 8 anni

Il parco di Disneyland ha perso una delle sue più celebri e amate villain. La Regina Grimilde, l’iconica figura di Biancaneve, che per 8 anni ha intrattenuto migliaia di visitatori, non vestirà più i panni della malefica sovrana.

A rivelarlo è stata proprio lei, Sabrina Von B, che ha interpretato il personaggio per oltre un decennio, creando un legame speciale con il pubblico.

Sabrina ha 27 anni e ha deciso di condividere con il mondo la sua storia in un’intervista esclusiva a People, dove ha svelato che la fine del suo ruolo è stata causata dalla scoperta della sua vera identità. Infatti, per contratto, Disney richiede che i suoi attori mantengano l’anonimato e non rivelino chi sono sotto i costumi dei personaggi.

Quando il pubblico ha scoperto l’identità della Regina Cattiva, il “magico incantesimo” che Disney cerca di mantenere intatto è stato rotto. Così Sabrina è rimasta senza lavoro.

Sabrina Von B ha iniziato a interpretare Grimilde quando aveva solo 18 anni e ha continuato fino al suo 26° compleanno. In questi anni, non solo ha indossato i panni della Regina Cattiva, ma anche quelli di altre celebri villain come Malefica, Agatha Harkness e Lady Tremaine. Ma il personaggio di Grimilde è quello che l’ha resa più famosa.

Le parole dell’attrice

Nel suo racconto, Sabrina ha spiegato quanto fosse gratificante per lei offrire una versione più comica e divertente del personaggio, dimostrando che anche i villain possono suscitare risate e gioia. “Leggo tantissimi commenti di persone che dicono che non avrebbero mai amato questo personaggio, ma che ora è diventato il loro preferito,” ha raccontato l’attrice della Regina Cattiva. “È stato un onore dare vita a una villain Disney e, allo stesso tempo, non essere malvagia, ma offrirne una versione più comica, creare gioia, far sorridere le persone pur restando una cattiva. È stato molto gratificante.”

Interpretare Grimilde non era affatto facile. “Indossare quel mantello in California, dove spesso fa caldo, non era una passeggiata,” ha raccontato Sabrina. La preparazione fisica e mentale per ogni giornata era fondamentale: idratazione, esercizi facciali e, soprattutto, una mentalità pronta a entrare nel personaggio. “Prepararsi mentalmente, idratarsi, assicurarsi che la pelle sia a posto, dormire bene, mangiare abbastanza la sera prima per avere l’energia necessaria per un ruolo così impegnativo,” ha spiegato.

Il motivo del licenziamento

“Ogni giorno mi trasformavo dietro la porta, lasciando che Grimilde prendesse il controllo,” ha continuato l’attrice. “A volte sorprendevo me stessa con le risposte argute che mi venivano in mente, e poi le provavo con gli ospiti.” Queste interazioni improvvisate sono sempre state una delle caratteristiche più apprezzate dai visitatori del parco.

La scoperta dell’identità di Sabrina ha portato alla fine del suo ruolo a Disneyland. Disney, infatti, vuole proteggere la magia e il mistero dietro i suoi personaggi, e non può permettere che l’anonimato venga rivelato. Sabrina, seppur grata per l’esperienza, ha dichiarato che non avrebbe mai rivelato chi fosse fino a quando non fosse stata costretta a farlo.

Con il termine della sua carriera come Grimilde, Sabrina sta ora cercando nuovi orizzonti. Ma le sue performance e il suo modo unico di interpretare la Regina Cattiva continueranno a essere ricordati dai fan di Disneyland.

