I rumor sulla Regina Elisabetta

Il mondo intero sta temendo per la Regina Elisabetta. Poche ore fa infatti Buckingham Palace ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che le condizioni di salute di Sua Maestà si sono aggravate e che in questo momento la sovrana è sotto osservazione medica. Secondo i più nel mentre sarebbe già partito il Protocollo London Bridge, che viene messo in atto nelle ore successive alla scomparsa della monarca. Come se non bastasse la Famiglia Reale sta raggiungendo il Castello di Balmoral, dove attualmente risiede Elisabetta.

Sui social intanto gli utenti stanno mostrando il loro affetto verso una delle Regine più amate di sempre, che nel corso di 70 anni di regno ha saputo conquistarsi la stima e l’amore dei suoi sudditi. Tuttavia sembrerebbe anche che sul web si stia facendo largo un’indiscrezione che non è passata inosservata.

Secondo i rumor infatti pare che alle 18 (ore inglesi) possa arrivare l’annuncio ufficiale della morte della Regina Elisabetta. Ma perché gli utenti ne sono convinti? In queste ore la BBC ha sospeso la sua programmazione per seguire da vicino tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute di Sua Maestà ed è stato annunciato che proprio fino alle 18 le trasmissioni non riprenderanno.

I più a quel punto si sono convinti che sia proprio quella l’ora in cui arriverà l’annuncio ufficiale della morte di Elisabetta. Tuttavia al momento precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni, e che non c’è alcuna conferma in merito. Non resta che attendere dunque ulteriori news per scoprire quello che accadrà. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su Sua Maestà.

