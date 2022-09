Giornalista della BBC annuncia la morte della Regina ma poi cancella tutto

I tweet sospetti sulla morte della Regina Elisabetta

Sta tenendo col fiato sospeso tutto il mondo la notizia che vede la Regina Elisabetta II sotto osservazione medica al Castello di Balmoral. La BBC ha infatti riportato: “A seguito di ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottori della Regina sono preoccupato per la salute di Sua Maestà. Le hanno raccomandato di rimanere sotto osservazione medica. La Regina è a suo agio a Balmoral.”

Nel frattempo, l’intera famiglia della Regina Elisabetta si è mossa in direzione del castello, dal Principe Carlo, al Principe William, fino ad arrivare a Harry e Meghan Markle per raggiungere il capezzale della sovrana. E sul web si sta parlando anche del Protocollo Lond Bridge. Si tratta del piano che verrà messo in atto nelle ore seguenti alla morte della Regina e che dovrà essere eseguito scrupolosamente. QUI ve ne abbiamo parlato nel dettaglio spiegando cosa prevede.

Alcuni cose presenti nel Protocollo Lond Bridge stanno effettivamente accadendo, come ad esempio il cambio di programmazione dell BBC fino alle 18 di oggi per seguire lo stato di salute della sovrana. E poi sembra che i giornalisti abbiano già cambiato outfit indossando abiti neri, come in segno di lutto.

Adesso arriva un altro indizio che fa pensare che in realtà la Regina Elisabetta sia già morta e che si aspetti solo il comunicato ufficiale. Sul web hanno fatto notare che un giornalista della BBC aveva scritto un tweet annunciando la morte di Elisabetta II all’età di 96 anni come annunciato da Buckingan Palace. Il gionalista lo ha poi rimosso.

Questo fa credere che i giornalisti appunto siano, come da protocollo, già stati avvertiti. Ma probabilmente per dare la notizia si deve aspettare un comunicato ufficiale che si vocifera possa arrivare intorno alle 18 ora inglese. Questo significa che, se così fosse, saranno le 19 in Italia.

