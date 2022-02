La fake news sulla Regina Elisabetta

Solo alcune ore fa, con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace ha annunciato che la Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid. Tuttavia le condizioni di salute di Sua Maestà non sembrerebbero essere gravi. Pare infatti che The Queen abbia soltanto sintomi lievi, e che addirittura continuerà a svolgere alcune mansioni leggere dal Castello di Windsors, dove attualmente si trova in isolamento. Questo quanto si legge nella nota rilasciata da palazzo:

“Buckingham Palace conferma che la regina è risultata oggi positiva al Covid. Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di continuare con mansioni leggere a Windsor nelle prossime settimane. Continuerà a ricevere attenzione medica e seguirà tutte le opportune linee guida”.

Poche ore fa però sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il sito Hollywood Unlocked ha infatti annunciato che la Regina Elisabetta sarebbe morta, e sul web si è naturalmente scatenato il panico, nonostante da Buckingham Palace non sia giunta alcuna conferma in merito. Questo quanto affermato dal portale:

“Fonti vicine al regno reale ci hanno comunicato in esclusiva che la Regina Elisabetta è morta. Doveva partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue britannico Edward Enninful, ma è stata trovata morta”.

Poco dopo però è stata fatta chiarezza. La notizia della morte della Regina Elisabetta era soltanto una fake news di cattivo gusto. Sua Maestà infatti, come svela a BNO News Dayo Okewale, un capo di stato maggiore della Camera dei Lord, è viva e attualmente si sta rimettendo in sesto dopo la positività al Covid. Questo quanto riportato:

“Una voce secondo cui la Regina Elisabetta II era morta è diventata virale sui social media martedì sera, ma un funzionario parlamentare ha affermato che non c’è verità nel rapporto. La monarca si sta attualmente riprendendo dal COVID-19”.

Nonostante lo spavento del web, la Regina Elisabetta sta bene, e a breve tornerà a svolgere i suoi impegni. A lei dunque i nostri più grandi auguri di pronta guarigione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.