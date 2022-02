Coronavirus, la regina Elisabetta è positiva

L’anno passato è stato abbastanza difficile per la regina Elisabetta. La sovrana ha dovuto affrontare la perdita del tanto amato marito, del suo fidato consigliere e della sua casa dama di compagnia. Ma non solo. Nell’ottobre del 2021 è stata anche ricoverata in ospedale per delle indagini mediche: “A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. È tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo e resta in buono spirito“.

Tutto, ovviamente, si è risolto per il meglio. Tuttavia nella giornata di oggi si è diffusa la notizia secondo la quale la Regina ha contratto il Coronavirus. Lo hanno annunciato delle fonti da Buckingham Palace attraverso una nota riportata anche dal sito SkyTG24:

Buckingham Palace conferma che la regina è risultata oggi positiva al Covid. Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di continuare con mansioni leggere a Windsor nelle prossime settimane. Continuerà a ricevere attenzione medica e seguirà tutte le opportune linee guida.

Pare, ad ogni modo, che la regina Elisabetta non stia troppo male fortunatamente. I sintomi, come visto, sono leggeri e ha solo un leggero raffreddore. Sua Maestà, nonostante questo e i suoi 95 anni, porterà avanti alcuni impegni di lavoro. Ci auguriamo che Sua Maestà possa rimettersi in sesto il più in fretta possibile. Tra le altre cose, ricordiamo che la Regina ha da poco celebrato il Giubileo di Platino. Ha, quindi, tagliato il traguardo dei 70 anni di regno.

La sovrana è in carica dal febbraio del 1952 ed è stata incoronata il 2 giugno 1953. Continuate a seguirci per non perdervi tanti altri aggiornamenti sul suo stato di salute e molto altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.