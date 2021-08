Il retroscena sulla Regina Elisabetta

Non solo gossip e chiacchiericci dei personaggi più in voga del nostro Paese. Stavolta voliamo in Gran Bretagna per parlarvi di un retroscena che vede protagoniste la Regina Elisabetta e Meghan Markle. Che sarà successo stavolta? Se ieri vi abbiamo parlato della poca simpatia che provava Sua Maestà nei confronti di Kate Middleton durante i primi anni di frequentazione con il Principe William, ora tratteremo un argomento ben differente.

Conosciamo alla perfezione i rapporti tesi tra la Regina Elisabetta e Royal Family da una parte e i Duchi di Sussex dall’altra. Ma l’indiscrezione di cui vi parleremo ora potrebbe provocare una spaccatura ulteriore tra le parti. Tra qualche giorno si celebreranno i 24 anni dalla scomparsa della compianta Lady Diana. Per l’occasione il Principe Harry e Meghan Markle, come scrivono LolNews.it e Il Messaggero, hanno pensato bene di pubblicare la ristampa della biografia, “Finding Freedom”.

Ad aggiornare con retroscena inediti il contenuto del libro ci hanno pensato Omar Scobie, amico dei Sussex, insieme alla scrittrice Carolyn Durand. Uno degli scoop lanciati pare sia legato ai funerali del Principe Filippo, tenutosi sabato 17 aprile 2021 al castello di Windsor. Stando a quanto si apprende, pare che la Regina Elisabetta e tutti i membri della Famiglia Reale «fossero stati segretamente sollevati dall’assenza di Meghan».

Proprio in quel periodo, infatti, Meghan era incinta. Il suo medico le sconsigliò severamente di prendere l’aereo nelle sue condizioni. La non presenza della Duchessa, però, non sembra aver scomposto più di tanto la Regina Elisabetta, la quale pare avesse una particolare paura. Sua Maestà aveva timore che l’attrice, e moglie di suo nipote Harry, potesse in qualche modo creare ‘spettacolo’. Per questo voleva evitare che un momento così triste per lei e per il Regno fosse ‘rovinato’ dalla presenza della Markle. Accuse pesanti, insomma.

Quanto scritto potrebbe far arrabbiare non poco la Regina Elisabetta. La Sovrana, infatti, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sembrerebbe non tollerare più i comportamenti di Harry e Meghan e potrebbe far intervenire gli avvocati con alcune querele.

Che succederà ora tra la Regina Elisabetta e i Sussex? Attendiamoci di tutto!

