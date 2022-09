1 Critiche alla radio dopo la morte della Regina Elisabetta

L’8 settembre 2022 sarà ricordato come un giorno triste per il Regno Unito e il mondo intero. Questa data, infatti, segna la scomparsa della Regina Elisabetta all’età di 96 anni. Nel primo pomeriggio un comunicato ufficiale diceva che Sua Maestà non si sentiva molto bene: “A seguito di ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottori della Regina sono preoccupato per la salute di Sua Maestà. Le hanno raccomandato di rimanere sotto osservazione medica. La Regina è a suo agio a Balmoral“.

Nella sera, poi, l’annuncio definitivo: “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani“. Da adesso in poi si seguirà ciò che viene chiamato “Protocollo London Bridge“, ovvero tutti gli step che bisogna intraprendere dopo la morte della Regina. Il popolo britannico al completo, e non solo, piange la sua scomparsa. E tutte le radio e le TV hanno informato i telespettatori dell’evento non appena è stato diffuso il comunicato.

Tra queste anche Radio 1 Dance. Nel video qui sotto, infatti, si può sentire un brano che stavano mandando in onda. La canzone è stata interrotta e una voce ha detto: “Questa è la BBC News. Interrompiamo il programma per il seguente annuncio. Buckingham Palace ha confermato la morte della Regina Elisabetta II“. A questo punto il brano dance di poco prima è ripartito come se niente fosse. Tutto ciò ha fatto storcere il naso a molti e sono partite una marea di critiche.

QUESTA COSA NON PUÒ ESSERE REALE pic.twitter.com/VzhaoUeLB5 — cri (@crudeli4) September 8, 2022

A parlarne è stata una giornalista che collabora anche con il The Guardian, la quale ha messo l’emoji di una persona che si mette la mano in faccia. Scott Bryan, critico TV e broadcaster, ha pubblicato un altro video affermando: “Per la cronaca, BBC 1 Radio Dance non è tornata alla musica dance subito dopo“. Qui di seguito il filmato.

In case you were wondering, here is how Radio 1 Dance announced the death of The Queen. pic.twitter.com/EsUrGdJI4q — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

