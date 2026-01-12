La Groenlandia è sotto minaccia da parte di Donald Trump. A scendere in campo ora è il Regno Unito, che si è detto pronto a inviare soldati per difendere l’isola dalle mire del Presidente americano. Avviate le trattative con l’UE.

Regno Unito pronto a difendere la Groenlandia da Trump

Il Regno Unito è pronto a intraprendere azioni decisive per salvaguardare la Groenlandia dalle minacce di Donald Trump. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Londra è in trattative con i suoi alleati europei per l’invio di una forza militare nell’isola, che potrebbe includere soldati, navi da guerra e aerei, con l’obiettivo di proteggere la regione artica e prevenire il rischio di occupazione da parte degli Stati Uniti.

Il pensiero di Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente espresso il desiderio di annessione della Groenlandia.

Recentemente, il Daily Mail ha rivelato che Trump ha chiesto al Joint Special Operations Command (Jsoc) di preparare un piano per una possibile invasione, simile a quella messa in atto in Venezuela per arrestare Maduro.

Secondo il presidente, l’isola è di strategica importanza per il controllo della zona artica e per prevenire l’influenza di Russia e Cina.

Tuttavia, questa narrativa è stata smentita dai Paesi nordici, che hanno negato le attività militari russe e cinesi in quella zona. Il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, ha dichiarato:

“Non è corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina nei pressi della Groenlandia. C’è attività nei nostri dintorni, ma pochissima lì.”

Il piano del Regno Unito

In risposta, il Regno Unito ha preso molto sul serio la questione, come ha dichiarato il premier britannico, Keir Starmer. I funzionari del governo britannico hanno già avviato discussioni con Germania, Francia e altri alleati europei per determinare il tipo di supporto militare da offrire alla Danimarca, che è la nazione sovrana della Groenlandia.

Ulf Kristersson, primo ministro svedese, ha sottolineato che l’Unione Europea potrebbe cooperare più strettamente per proteggere l’isola e ha suggerito che un possibile impegno potrebbe includere un aumento della presenza militare.

Non si esclude che l’operazione potrebbe coinvolgere anche la NATO, sebbene la questione sia delicata e potrebbe violare il diritto internazionale. Alcuni esperti temono che, se Trump decidesse di andare avanti con la sua ambizione, potrebbe cercare di indebolire l’Alleanza Atlantica. Secondo alcune voci europee, questo potrebbe essere un piano della fazione MAGA per portare alla fine della NATO.

