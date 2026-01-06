Dopo le parole di Donald Trump sulla Groenlandia, non ha tardato ad arrivare la risposta da parte dell’Europa mediante la voce dei suoi leader, che hanno fatto muro sulla faccenda. “La Groenlandia è della Danimarca, difenderemo i confini”, hanno detto all’unisono.

Trump minaccia la Groenlandia, l’Europa fa muro

I leader europei hanno deciso di far sentire la loro voce dopo le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha riproposto la questione della Groenlandia e della sua possibile acquisizione da parte degli Stati Uniti. Nonostante le parole vaghe e diplomatiche, l’Europa ha preso una posizione chiara sulla questione, difendendo fermamente la sovranità della Danimarca e della sua isola.

La risposta non si è fatta attendere. Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Pedro Sanchez, e altri leader europei, insieme alla premier danese Mette Frederiksen, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Esternazione in cui ribadiscono il principio di inviolabilità dei confini. La Groenlandia, infatti, è parte del Regno di Danimarca ed è sotto la sua sovranità. La nota, pur senza citare direttamente Donald Trump, ha chiarito che ogni tentativo di cambiare lo status quo sarebbe inaccettabile.

“La sicurezza nell’Artico è una priorità chiave per l’Europa. Ed è cruciale per la sicurezza internazionale”, hanno sottolineato i leader, mettendo in risalto l’importanza della Nato e della cooperazione internazionale. La Groenlandia, come parte della Danimarca, è protetta dai trattati della Nato, che vedono gli Stati Uniti come partner imprescindibile in questa difesa.

I leader europei hanno poi sottolineato che qualsiasi decisione sulla Groenlandia deve essere presa dalla sua popolazione e dalla Danimarca, in pieno rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale sanciti dalla Carta dell’Onu.

La dichiarazione conclude con un avvertimento chiaro: “Difenderemo l’inviolabilità dei confini”. La posizione dell’Europa sulle scelte di Trump è forte, unita e non intende fare sconti su una questione che riguarda direttamente la sicurezza e la sovranità di un territorio europeo.

