Ci sono diversi dubbi sul cast de La Talpa. Pare infatti che un concorrente sia pronto al dietro front e altri tre sarebbero in bilico

Non è ancora cominciata la nuova edizione de La Talpa ed è già un caos! Pare infatti, secondo i rumor, che un concorrente sia pronto a fare dietro front e ritirarsi, mentre altri tre sarebbero in bilico. Ecco di chi si tratta.

La Talpa, un concorrente si ritira e tre in bilico

Olimpiadi, Temptation Island e molte altre sono le notizie di questa calda estate. C’è grande attesa, tra le tante cose, per La Talpa 4 e per i suoi concorrenti. Anche se, secondo quanto riportato da Davide Maggio, ci sarebbe già un dietro front e alcuni sarebbero in bilico.

La conduzione de La Talpa è affidata a Diletta Leotta, mentre la trasmissione andrà inizialmente in onda su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Un nuovo esperimento adottato da Mediaset, che è una vera e propria sfida. C’era grande entusiasmo nei giorni scorsi quando FQMagazine ha svelato in anteprima in concorrenti di quesa edizione. Ma a quanto pare sembra esserci stato qualche intoppo.

Davide Maggio nel suo sito ha fatto sapere che potrebbe esserci un rimescolamento delle carte, poiché si parla di un dietrofront da La Talpa da parte di 3/4 concorrenti. Tra loro il portale web fa il nome di Nicola Ventola. L’ex calciatore dell’Inter pare abbia fatto un passo indietro, sebbene l’idea di cimentarsi in un reality del genere non gli dispiacesse affatto.

Ma per quale motivo potrebbe saltare la partecipazione a La Talpa? Poco tempo fa Nicola Ventola ha lanciato sul web, Viva el Futbol. Per i meno ferrati si tratta di un format calcistico, in cui lavora insieme a Lele Adani e Antonio Cassano. Il 19 agosto ci sarà la prima puntata. I compagni hanno mostrato dello scetticismo nella partecipazione di Nicola Ventola al reality proprio nei giorni di avvio della trasmissione. Fremantle aveva però garantito, durante il periodo sul set (verso la fine di agosto), un collegamento di Ventola con i suoi colleghi.

Questo quindi potrebbe far leva e spingere Nicola Ventola a pensarci e non scartare a priori la sua presenza a La Talpa, anche se Davide Maggio fa sapere che le speranze sembrano ridotte. Non si sanno invece chi sono gli altri che avrebbero avuto dei ripensamenti. Staremo a vedere cosa succederà.