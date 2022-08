Rhove contro Lazza, scontro social a distanza per i due trapper

1 Rhove contro Lazza? I tweet dei due trapper

Oggi il mondo di Twitter si è svegliato con un nuovo scontro tra trapper, quello cioè tra Rhove e Lazza. In realtà la situazione sembra essersi già appianata e solo gli utenti sono rimasti in allerta nel caso spuntino nuovi tweet. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Sappiamo benissimo che Rhove fa molto parlare di sé, forse a volte cerca proprio il chiacchiericcio perché, come dice il detto: “nel bene o nel male, purché se ne parli”. Ed infatti ieri ha un po’ smosso il mondo social scrivendo su Twitter: “Gli altri rapper hanno bisogno di droga per fare un live come lo faccio io”. A questa frase è arrivata la risposta di Lazza: “Io non mi drogo Bro”.

Il tweet originale di Rhove, a cui Lazza ha risposto è però adesso sparito. E non si sa bene perché. Ma successivamente, sul proprio profilo, Lazza ha scritto una cosa che ha fatto pensare che fosse una frecciatina al collega. Ha infatti tweettato: “Quando il tuo ambiente non ti rispetta può voler dire solo due cose: o gli rosica che sei troppo più forte di loro, o sei un minchione.”

Nessuna risposta è però arrivata dal cantante della hit Shakerando, quindi è possibile che non voglia fare polemica o che questa frase non fosse diretta a lui.

Come detto, Rhove ormai ha una lunga lista di situazioni che fanno molto discutere. L’ultima è stata quella del lancio in piscina di una ragazza durante un live. Ecco cosa era successo se ve lo siete persi…