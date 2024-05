Chi è Baby Lasagna: canzone Croazia Eurovision 2024

NEWS

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

A partire dal 7 maggio 2024 va in onda il Contest. In questa data comincia l’evento musicale internazionale con la prima semifinale. Durante la puntata dell’Eurovision 2024, visibile in Italia su Rai 2, si esibisce anche Baby Lasagna, cantante della Croazia.

Chi è Baby Lasagna

Nome e Cognome: Marko Purišić

Nome d’arte: Baby Lasagna

Data di nascita: 5 luglio 1995

Luogo di Nascita: Croazia

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @the_baby_lasagna

Baby Lasagna età, vero nome e biografia

Chi è Baby Lasagna, cantante della Croazia all’Eurovision 2024? La data di nascita dell’artista è il 5 luglio 1995. Di conseguenza ha un’età di 29 anni, mentre la sua altezza è di 1 metro e 77 centimetri, il peso invece è di circa 75 chili.

Della sua famiglia sappiamo che la madre e altri suoi cari lavorano come insegnanti. E anche lui stesso avrebbe fatto questo lavoro se non avesse deciso di intraprendere la carriera nella musica. Non abbiamo news sul padre o su eventuali fratelli o sorelle.

Ma qual è il vero nome di Baby Lasagna? In realtà il cantante di chiama Marko Purišić. Ha scelto tale nome d’arte, nonostante il suo cibo italiano preferito per la pizza per un motivo ben preciso. Lo ha rivelato durante un’intervista con il sito wiwibloggs.com:

“Stavo camminando in un parco e cercavo un negozio per comprare una bottiglia d’acqua perché avevo mal di testa. Il nome mi è venuto in mente da solo. I miei amici pensavano fosse divertente e forte. Sentivo molto rapper che si chiamavano “Baby qualcosa” e volevo anche il “Baby” con però qualche cosa di stupido”.

Passiamo ora alla vita privata…

Vita privata

Purtroppo non abbiamo molte informazioni in merito alla vita privata di Baby Lasagna. Non sappiamo se al momento sia fidanzato oppure single.

Siccome non ci sono notizia al riguardo dobbiamo dare per scontato che non abbia alcuna fidanzata.

Dove seguire Baby Lasagna: Instagram e social

Dove possiamo seguire Baby Lasagna, il cantante della Croazia all’Eurovision 2024, sui social?

Il cantante ha una pagina su Facebook, ma anche su TikTok. Non possiamo ovviamente dimenticare Spotify e YouTube come piattaforme musicali per eccellenza.

Non lo troviamo su Twitter, ma ha sicuramente un account su Instagram dove pubblica alcuni momenti della sua vita privata, ma in generale è più incontrato sulla carriera.

Carriera

La carriera di Baby Lasagna ha inizio nel 2011, ovvero quando comincia a suonare la chitarra per una band chiamata Manntra. Ricopre il ruolo di chitarrista fino al 2016 per poi riprendere dal 2018 al 2022.

In questo periodo partecipa al concorso Dora 2019 arrivando a classificarsi al quarto posto con la canzone “In the Shadows“. Nel 2022 collabora alla stesura dei testi per il gruppo Mono Inc.

Ma è solo nell’anno successivo che decide di intraprendere il percorso da solista con il nome d’arte che conosciamo oggi. A ottobre 2023 pubblica il primo singolo “IG Boy” e un mese dopo esce anche “Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself too Much“.

Dopo aver preso parte al Dora 2024 il cantante della Croazia Baby Lasagna ottiene un posto all’Eurovision con la canzone “Rim Tim Tagi Dim“.

Album e canzoni

Baby Lasagna, il cantante della Croazia all’Eurovision 2024, ha un solo album all’attivo dal titolo “Demons & Mosquitoes“.

Le canzoni che sono diventati singoli invece sono tre e al momento sono state rilasciate tra il 2023 e il 2024: “IG Boy“, “Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much” e “Rim Tim Tagi Dim“.

Baby Lasagna all’Eurovision 2024

Quello di Baby Lasagna, cantante della Croazia all’Eurovision 2024, è ovviamente un nome d’arte perché il suo vero nome è Marko Purišić.

Sul sito ufficiale della kermesse internazionale si legge che il cantante “cerca di trasmettere dei messaggi profondi sulle preoccupazioni e le sofferenze del nostro ambiente“.

Il suo scopo è quello di intrattenere e allo stesso tempo attirare l’attenzione sulle tematiche sociali e spirituali che sfidano i singoli e la società.

Chi sono i favoriti dell’Eurovision 2024? Al momento sembra si tratti della Svizzera, della Croazia, dell’Ucraina e dell’Italia. Baby Lasagna si esibisce nella prima semifinale del 7 maggio 2024. Passiamo ora al testo della sua canzone…

Testo e canzone

La canzone che Baby Lasagna, cantante della Croazia all’Eurovision 2024, porta all’interno del Contest si intitola “Rim Tim Tagi Dim“. Qui di seguito vi lasciamo un pezzo del testo:

Ay, I’m a big boy now

I’m ready to leave, ciao mamma ciao

Ay, I’m a big boy now

I’m going away and I sold my cow

But before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim Tim Tagi Digi Rim Tim Tim

Ma passiamo ora a tutti i concorrenti dell’Eurovision 2024…

I concorrenti dell’Eurovision 2024

Andiamo adesso a scoprire tutti i cantanti che si esibiranno nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2024, oltre al cantante della Croazia Baby Lasagna:

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Ma chi sono i concorrenti che si esibiscono nella seconda semifinale dell’Eurovision 2024? Ecco tutti i nomi:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Ma quando si esibirà Angelina Mango? Concludiamo, perciò, con le Nazioni che sono già alla fase finale dell’Eurovision 2024:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Baby Lasagna all’Eurovision 2024

Il percorso del cantante Baby Lasagna comincia il 7 maggio 2024 nella prima semifinale.

Dovremo attendere per scoprire se il cantante della Croazia riuscirà a passare alla finale, ma vi terremo aggiornati come al solito.

IN AGGIORNAMENTO