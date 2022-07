1 La frecciatina di Mahmood a Rhove

Non si placano le polemiche intorno a Rhove, dopo quanto accaduto al suo concerto. Per chi non lo sapesse il cantante poco prima della fine del suo live si è lamentato con il pubblico presente in prima fila perché poco partecipe a cantare e ballare. Così ha lasciato il palco e nonostante l’incitamento di una parte di fan non ha fatto ritorno per terminare nel modo migliore lo spettacolo.

L’accaduto ha provocato una valanga di critiche e Rhove il giorno successivo è intervenuto sui social per difendersi ed esprimere il proprio punto di vista sulla faccenda. Alcuni artisti, come vedremo, non gli hanno risparmiato qualche critica a cui lui ha replicato. Ora ha lanciare una frecciatina al rapper è Mahmood.

Il vincitore di Sanremo 2022 (in coppia con Blanco) durante il suo ultimo concerto non ha potuto fare a meno di ringraziare i presenti e sferrare una stoccata al collega: “Ultimamente vedo in giro di gente che si lamenta di pubblici smorti, ma quello che dico è: se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no? Voi raga questa sera siete stati pazzeschi, posso dirvelo?”. Dopo questo appunto, Mahmood ha concluso in bellezza intonando con il pubblico la canzone vincitrice del Festival, Brividi.

"se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco" abbiamo fatto un casino totale sta sera a San Severino! @Mahmood_Music pic.twitter.com/mtdJCOyTpn — Celeste Ningia (@celeste_ningia) July 15, 2022

Al momento Rhove non ha replicato alle parole di Mahmood, ma ha comunque postato delle storie su Instagram dove vuole dimostrare a tutti il suo valore e l’affetto sincero del suo pubblico. Ha avuto da ridere, invece, sulle critiche lanciate da Salmo e dai Pinguini Tattici Nucleari…