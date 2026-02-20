Riccardo Cocciante tra Saigon e Roma: storia di un cantautore sopraffino e cittadino del mondo Il panorama…

Riccardo Cocciante tra Saigon e Roma: storia di un cantautore sopraffino e cittadino del mondo

Il panorama della musica d’autore italiana si ferma oggi per celebrare un compleanno che profuma di poesia e autentica rinascita. Riccardo Cocciante compie 80 anni e sceglie di festeggiare nell’unico modo che conosce: guardando al domani con la fame di un esordiente. Nato a Saigon il 20 febbraio 1946, l’artista lancia proprio in queste ore il singolo “Ho vent’anni con te”, un brano manifesto che anticipa l’omonimo album previsto per il 13 marzo. Si tratta di un ritorno discografico atteso da due decenni, un silenzio interrotto per ribadire che la giovinezza, per Cocciante, non è un dato anagrafico ma una purissima condizione dello spirito.

Un’eredità cristallizzata in successi senza tempo

Ripercorrere la carriera di Cocciante significa immergersi in una discografia che ha saputo dar voce ai sentimenti più profondi di intere generazioni. Da capolavori come Bella senz’anima e A mano a mano fino alla consacrazione di Sincerità e Questione di feeling, il compositore ha saputo unire la forza del pop alla raffinatezza della scuola francese. La sua vittoria al Festival di Sanremo nel 1991 con Se stiamo insieme resta una delle pagine più intense della kermesse, simbolo di una popolarità che non ha mai conosciuto flessioni o zone d’ombra.

Dal kolossal Notre Dame de Paris al grande schermo

La grandezza di Cocciante trova oggi una nuova dimensione nel teatro e nel cinema. Il kolossal Notre Dame de Paris, l’opera moderna che ha riscritto le regole dello spettacolo dal vivo, tornerà in tour dal 26 febbraio 2026 partendo da Milano, confermando un legame indissolubile con il pubblico. Parallelamente, le celebrazioni per questo traguardo storico si spostano nelle sale: fino al 23 febbraio, il docufilm “Il mio nome è Riccardo Cocciante” racconterà l’uomo dietro l’artista, prima del grande approdo in prima serata su Rai 1 il prossimo 4 marzo. Tra immagini d’archivio e riflessioni intime, il maestro dimostra che il tempo, per chi sa trasformare l’emozione in quadri sonori, è solo un dettaglio. Ottant’anni di vita, ma con la stessa identica luce negli occhi di chi ha ancora tutto da cantare.

Riccardo Cocciante

Data di nascita: 20 Febbraio 1946

Età: 80 anni (compiuti oggi!)

Luogo di nascita: Saigon (oggi Ho Chi Minh City), Vietnam

Professione: Cantautore, compositore e musicista

Cittadinanza: Italo-francese (una “doppia identità” mantenuta nel corso di tutta la carriera)

Origini: Figlio di padre italiano (originario dell’Abruzzo) e madre francese

Formazione: All’età di 11 anni si trasferisce con la famiglia a Roma, città dove avviene la sua formazione artistica e musicale

Carriera internazionale: Ha vissuto e lavorato a lungo in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Francia e, più recentemente, Irlanda

Stile: Conosciuto per la sua voce graffiante e carica di pathos, è uno dei massimi esponenti della canzone d’autore italiana e il creatore di opere popolari di enorme successo (come Notre Dame de Paris).

