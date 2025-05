Piccolo inconveniente per Riccardo Cocciante questa sera ai David di Donatello nel corso di una sua esibizione. Ecco tutto ciò che è accaduto.

L’interruzione di Riccardo Cocciante

Questa sera, mentre su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova esibizione de L’Isola dei Famosi, su Rai 1 il pubblico può godersi i premi dei David di Donatello. Tanti gli attori italiani che hanno presenziato e che hanno vinto la prestigiosa statuetta.

Non sono mancati ospiti d’eccezione come Timothée Chalamet e un’emozionante esibizione di Riccardo Cocciante sulle note del brano “Era tutto previsto“. Questo fa parte della colonna sonora di “Parthenope“, film di Paolo Sorrentino acclamato dalla critica.

Tuttavia, Riccardo Cocciante ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto mentre cantava perché a un certo punto si è bloccato. Come riporta anche il sito Fanpage, infatti, la performance sembrava star andando molto bene fino a quando non ha avuto un momento di incertezza.

Forse anche a causa dell’emozione, il cantante si è fermato e ha esclamato “non vado avanti, la vorrei rifare“, per poi uscire nel dietro le quinte. Pochi secondi dopo è tornato indietro insieme a Mika, presentatore dei David di Donatello con Elena Sofia Ricci. “Siamo in diretta“, ha detto Mika mentre l’artista ha sdrammatizzato: “Tutto questo è dal vivo, può succedere“.