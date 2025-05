A distanza di un mese, Selvaggia Lucarelli ha rivelato la verità sul rumor che l’avrebbe voluta in trattative come opinionista a L’Isola

In queste ore, Selvaggia Lucarelli ha risposto al rumor in merito alle presunte trattative come opinionista per L’Isola dei Famosi 2025. Ecco che cosa ha rivelato.

Selvaggia Lucarelli replica al rumor

Come sappiamo, Simona Ventura è la sola opinionista de L’Isola dei Famosi 2025 accanto a Veronica Gentili. Il suo ritorno è stato molto apprezzato dal popolo dl web ma qualcuno si è chiesto che fine avessero fatto i rumor su Selvaggia Lucarelli.

LEGGI ANCHE: Un naufrago si è già fatto male e salta la prima puntata de L’Isola dei Famosi

Qualche settimana fa, infatti, si è vociferato della possibilità di vederla affiancare la Ventura ma alla fine non se ne sarebbe fatto nulla. La verità sulla situazione, tuttavia, sarebbe arrivata dalla giornalista stessa ai microfoni di SuperGuidaTV:

“C’è stato un avvicinamento ma non recente. Io ho letto questa notizia, in parte, attinente con la realtà. Se ne è parlato molto brevemente come pura e mera ipotesi. Dopo di che è stato chiaro che Simona Ventura, legittimamente tra l’altro, ha chiesto di far parte del cast e di essere unica opinionista.

Visto che è la storia del programma credo che desiderare un ruolo esclusivo in solitaria sia legittimo. L’ipotesi è caduta subito, ti parlo di un mese fa. Non sono neanche mai iniziate le trattative, non so se le avrei fatte. Veronica Gentili ha la mia stima e la mia simpatia, non c’è alcun tipo di strascico”.

#selvaggialucarelli #isoladeifamosi #davedere ♬ suono originale – SuperGuidaTV @superguidatv Abbiamo intervistato Selvaggia Lucarelli in occasione della presentazione di Sognando Ballando con le Stelle. Alla giornalista abbiamo chiesto se fosse vera la notizia circolata questa mattina, secondo cui sarebbe stata contattata da Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. #isola

Selvaggia Lucarelli, in breve, ha spiegato che le trattative non ci sono mai state e non si è risentita del fatto che la Ventura avrebbe chiesto di essere l’unica opinionista. Ha augurato buona fortuna a tutto il team, ritenendo legittima la volontà di Simona.