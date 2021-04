1 Parlano Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Solo poche ore fa a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Come ormai è ben noto poco più di un mese fa, dopo una lunga e travagliata frequentazione, i due volti di Uomini e Donne hanno deciso di lasciare il programma insieme, iniziando una relazione. Non tutti sanno però che in passato, prima che Riccardo si innamorasse di Ida Platano, la coppia aveva già avuto modo di conoscersi, ma in quell’occasione le cose non andarono come previsto. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sul web e che ha fatto discutere gli utenti sui social.

In molti hanno infatti ipotizzato che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua fossero in crisi e che si fossero già lasciati. Tutto è iniziato quando è stato notato che dal profilo Instagram dell’ex Dama erano sparite tutte le foto col suo fidanzato. Ma non solo. I due infatti per alcuni giorni non si sono mostrati insieme sui social e a quel punto le teorie di una presunta frattura si sono accentuate sempre di più. Adesso però ad intervenire sulla questione sono i diretti interessati, che smentiscono le voci di una presunta crisi. Roberta e Riccardo infatti sono tornati a mostrarsi insieme e proprio l’ex Cavaliere con ironia afferma:

“Corrono voci…dicono che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe eh? Un altro bocconcino come me dove lo vai a trovare? A queste voci che girano…noi brindiamo”.

Riccardo e Roberta smentiscono la crisi pic.twitter.com/NftUHKCZZ6 — disagiotv (@disagio_tv) April 18, 2021

Ma non solo. A seguito delle dichiarazioni di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ha fatto intendere di non essere incinta, smentendo così altre fake news che la vedevano in dolce attesa. Pare dunque che tutto proceda a meraviglia tra i due ex volti di Uomini e Donne e che nessuna crisi abbia colpito la coppia. In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a Riccardo e Roberta, rivediamo le parole dei due dopo la scelta.