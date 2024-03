Riccardo a un passo dal ritorno a Uomini e Donne? Lui interviene e spiega come stanno le cose

Social

Andrea Sanna | 13 Marzo 2024

Uomini e donne

Dopo tanti rumor Riccardo Guarnieri è intervenuto e ha svelato la verità sul suo presunto ritorno nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Ecco come stanno le cose e qual è la sua verità.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri torna davvero a Uomini e Donne? A giudicare dalla sua ultima storia su Instagram sembra ormai essere acqua passata. L’ex cavaliere del dating show è stato piuttosto categorico nelle scorse ore quando ha pubblicato un pensiero riguardo al “passato” e dunque alla sua passata relazione con Ida Platano e ai momenti nel programma condotto da Maria De Filippi.

Oggi Riccardo Guarnieri e felice con un’altra persona, come per sua stessa ammissione sul suo account ufficiale: “Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”. Si tratta quindi di un modo come un altro per scacciare le dicerie sul suo conto.

La storia Instagram di Riccardo Guarnieri

Ma da cosa è partito tutto e perché questa dovuta precisazione da parte dell’ex volto di Uomini e Donne? Tutto è nato nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, quando Silvia Toffanin ha accolto Ida Platano e Gemma Galgani per un’intervista. La conduttrice ha punzecchiato la tronista, domandandole come reagirebbe all’eventuale ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri.

Ida ha risposto dicendo che non sapeva, ma che in ogni caso ormai si tratta del passato. Meno diplomatica invece Gemma, che ha scacciato l’idea sostenendo come sarebbe meglio evitare per il bene della sua amica. Sempre di questo ne ha parlato anche LorenzoPugnaloni.it su Instagram: “Il suo ritorno (quello di Riccardo Guarnieri, ndr) nel parterre Over potrebbe essere sempre più vicino”.

Ora però arriva una secca smentita da parte dell’ex cavaliere, concentrato sul presente e sul suo nuovo amore.