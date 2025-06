Dieci anni di successi. Perché Riccardo Lodoli, imprenditore romano 30 enne, quando ha messo in piedi Hair Again aveva un diavolo per capello. Era quasi calvo e voleva, assolutamente, aiutare chi si trovava nella sua stessa situazione.

“Ho iniziato a sperimentare quelle che oggi oggi tutti conoscono: le petch cutanee. Oltre dieci anni fa sembravo un visionario, ma con oltre 500 clienti posso dire di aver fatto un solco nel settore”, racconta Lodoli.

Che, da poco, ha aperto un nuovo centro a Roma con oltre 200 metri quadri di esposizione e diversi dipendenti. Imprenditore a tratti folle, con il pallino legato al modo di comunicare: sui social non mancano video virali, da TikTok ad Instagram. Non teme la concorrenza e anche durante una cena è in grado di convincerti ad indossare una petch cutanea.

“Sono cresciuto con un mito: Cesare Ragazzi, che è morto di recente ed è stato un pioniere in questo settore”, dice ancora Lodoli. Nonostante oggi sia un imprenditore a tutto tondo, non lascia forbici e pettine: “Voglio continuare a servire tutti i mie clienti come ho sempre fatto”.

Nell’ultimo anno, conti alla mano, ha triplicato gli investimenti – in un periodo di crisi economica – perché è convinto che “il prodotto artigianale sia il vero successo per un imprenditore”.

A cura di Stefania Del Grosso.