A seguito delle ultime voci di corridoio in merito a una presunta lite, Belen Rodriguez spiazza tutti e posta sui social una foto insieme a sua sorella Cecilia. Ecco cosa sta accadendo.

Il gesto di Belen Rodriguez

Protagonista del gossip nelle ultime settimane è stata Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che dopo l’addio a Mediaset è tornata in tv con nuovi progetti, sembrerebbe infatti aver avuto una discussione con sua sorella Cecilia, alla quale è sempre stata legatissima. Nonostante le dirette interessate non abbiano mai confermato i pettegolezzi sul loro conto, in rete si è molto parlato di quanto sarebbe accaduto tra le due e solo nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena.

Secondo Gabriele Parpiglia infatti tra Belen e Cecilia ci sarebbe stata un rottura definitiva e pare che le tensioni siano iniziate lo scorso marzo. Ma non solo. Sempre stando a quanto fa sapere il giornalista, ad avere un ruolo centrale nella frattura sarebbe Ignazio Moser. Le voci di corridoio tuttavia a oggi non hanno mai trovato conferma ma oggi, a sorpresa, è accaduto qualcosa che ha spiazzato tutti quanti.

Proprio Belen Rodriguez, dopo le voci di presunta lite con sua sorella, ha infatti postato sui social una foto con Cecilia, per la gioia di tutti i fan che da settimane sperano in una riconciliazione. Tuttavia però l’entusiasmo si è spento in fretta. Come hanno notato in molti, lo scatto risale a diversi mesi fa e a confermarlo è proprio il taglio di capelli di Belen. Ma non solo. Le immagini fanno infatti parte di un servizio per sponsorizzare un brand e di conseguenza dunque la conduttrice potrebbe aver condiviso la foto solo a causa di contratti pregressi.

Le Rodriguez nel frattempo non sono mai intervenute per commentare le voci sul loro conto e pare che al momento non siano intenzionate a rompere il silenzio.