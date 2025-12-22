Mara Venier rompe il silenzio e rivela come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta di ieri. Il duo, nell’entrare nello studio di Domenica In, è inciampato e si è ritrovato per terra.

Come stanno i Ricchi e Poveri

In queste ore a finire al centro dell’attenzione sono stati i Ricchi e Poveri. Il celebre duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu è stato infatti ospite di Mara Venier a Domenica In, tuttavia al momento dell’ingresso in studio è accaduto qualcosa di inaspettato. I due artisti sono infatti inciampati su uno scalino, che già in passato ha rischiato di far cadere altri ospiti, e si sono così ritrovati per terra. A quel punto a intervenire prontamente è stata la conduttrice in persona, che ha raggiunto Angela e Angelo e li ha aiutati a rialzarsi.

La Venier si è naturalmente assicurata che la Brambati e Sotgiu stessero bene e, dopo aver offerto loro dell’acqua e del ghiaccio, ha dato il via all’intervista. Dopo la puntata, la presentatrice ha poi condiviso sui suoi social il video dell’incidente e a quel punto gli utenti si sono scatenati nei commenti.

Ma come stanno dunque i Ricchi e Poveri dopo la caduta? A rivelarlo è stata proprio la “Zia Mara”, che ha risposto alle domande dei più curiosi. Rassicurando tutti, la conduttrice ha dichiarato: “Se si sono fatti male? Per fortuna no, non si sono fatti niente”. La padrona di casa di Domenica In ha anche replicato a chi ha accusato la produzione di aver inscenato l’intera gag, affermando con ironia: “Magari”.

Pare dunque che i due artisti stiano bene e loro stessi, sui social, hanno pubblicato la clip della caduta, commentando simpaticamente: “Ahi che botta! Ma siamo ancora più felici di augurarvi Buone Feste”.

