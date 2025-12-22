Arrivano le prime indiscrezioni sul possibile cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti ci sarebbe anche una cantante.

Le voci di corridoio sul cast del Grande Fratello Vip

Nei primi mesi del nuovo anno a partire su Canale 5 sarà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come è noto, fino a qualche giorno fa il ritorno del reality show era ancora incerto e lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che di lì a breve Mediaset avrebbe preso una decisione definitiva. Stando a quanto è emerso in seguito, il programma, che vedrà la conduzione di Alfonso Signorini, partirà ufficialmente in primavera e sembrerebbe che il cast sia già chiuso.

Nonostante al momento non ci siano ancora conferme, nelle ultime ore sono arrivate le prime indiscrezioni, che naturalmente stanno già destando la curiosità del web. Pare infatti che sia stata rivelata l’identità della prima concorrente. Chi sarebbe? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche una cantante che arriva direttamente dalle Lollipop, gruppo femminile in voga nei primi anni 2000. L’esperto di gossip tuttavia precisa che al momento non ci sarebbe ancora una conferma, ma di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito.

Insomma si iniziano a scaldare i motori della nuova edizione del celebre reality show e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle. Ma chi sarà stavolta a varcare la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.

