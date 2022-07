1 Ricky Martin rischia il carcere

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica mondiale è stato Ricky Martin. Dennis Yadiel Sanchez Martin, nipote 21enne del cantante latino, ha accusato suo zio di molestie sessuali, raccontando quello che sarebbe accaduto. Stando alle sue parole, i due avrebbero avuto una relazione clandestina durata ben 7 mesi. Tuttavia quando il ragazzo ha deciso di troncare la storia, pare che Martin non abbia reagito bene. Sempre secondo le parole di Dennis, riportate dai media mondiali, Ricky avrebbe iniziato a chiamarlo ripetutamente e a presentarsi spesso a casa sua. Dopo la denuncia sono naturalmente iniziate le indagini per stabilire quello che sarebbe accaduto in realtà. Il cantante nel mentre si è già dichiarato innocente, ma in queste ore sono emersi nuovi dettagli.

Stando a quello che riferisce Marca, pare che Martin possa rischiare 50 anni di carcere dopo le accuse di suo nipote! Le leggi portoricane infatti stabiliscono che ci sia una pena più dura nei casi di violenze verso un parente, e se dunque l’artista latino dovesse risultare colpevole passerebbe il resto della sua vita in galera.

Il prossimo 21 luglio intanto inizierà ufficialmente il processo, ma in queste ore i legali di Ricky Martin hanno lanciato a loro volta delle accuse verso Dennis. Sempre stando a quello che riporta Marca, pare che il ragazzo sia stato recentemente denunciato da una donna per molestie dopo che lui avrebbe minacciato di distruggerle la vita.

Ma non solo. Uno degli avvocati di Martin infatti ha fatto sapere che Dennis avrebbe dei problemi di salute mentale. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.