Riconosci la coppia in vacanza dalla foto? (QUIZ)

Quiz: riconosci la coppia?

Come ogni estate la vacanza per i vip (e non solo) è d’obbligo. Ad attirare l’attenzione, come sempre, qualche coppia famosa del momento, che non manca occasione di mostrarsi felice e innamorata sui social. Attraverso questo quiz saresti in grado di riconoscerli dalla foto pixelata?

Mettiti alla prova con il nostro quiz e scopri il risultato finale! Occhio a non commettere troppi errori!

Pronti?

Chi è la coppia nella foto pixelata? Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò Andrea Zelletta e Natalia Paragoni Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Filippo Magnini e Giorgia Palmas Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi sono le coppie nella foto pixelata? Ilary Blasi, Francesco Totti, Marcell Jacobs e Nicole Daza Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Marcell Jacobs e Nicole Daza Ilary Blasi, Francesco Totti, Riccardo Moraschini e Valeria Bigella Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Ciro Immobile e Jessica Melena Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi Gigio Donnarumma e Alessia Elefante Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Manuel Locatelli e Thessa Lacovich Federico Chiesa e Benedetta Quagli Gigio Donnarumma e Alessia Elefante Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Antonio Spinalbese e Belen Rodriguez Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Filippo Magnini e Giorgia Palmas Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Alvaro Morata e Alice Campello Can Yaman e Diletta Leotta Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Andrea Belotti e Giorgia Duro Leonardo Bonucci e Martina Maccari Matteo Pessina e Vian Rasool Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Ricky Martin e Jwan Yosef Neil Patrick Harris e David Burtka Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Orlando Bloom e Katy Perry Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Gigi D'Alessio e Denise Esposito Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Can Yaman e Diletta Leotta Sangiovanni e Giulia Stabile Manuel Locatelli e Thessa Lacovich Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Can Yaman e Diletta Leotta Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti Manuel Locatelli e Thessa Lacovich Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Ben Affleck e Jennifer Lopez Can Yaman e Diletta Leotta Fedez e Chiara Ferragni Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Alessia Ventura e Gabriele Schembari Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza Martina Miliddi e Raffaele Renda Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Stefano Socionovo e Claudia Venturini Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia Paolo Carta e Laura Pausini Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Elettra Lamborghini e Afrojack Jennifer Lopez e Ben Affleck Ilenia Atzori e Alessandro Florenzi Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è la coppia nella foto pixelata? Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi Fedez e Chiara Ferragni Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Riconosci la coppia in vacanza dalla foto? (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

Novella 2000 © riproduzione riservata.