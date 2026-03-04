Ringo Starr annuncia Long long road: il nuovo album in arrivo ad aprile
L’ex batterista dei Beatles Ringo Starr conferma la collaborazione con T Bone Burnett per un disco che fonde l’energia di…
Il panorama discografico internazionale si prepara ad accogliere un nuovo capitolo nella straordinaria carriera di Ringo Starr. Il prossimo 24 aprile debutterà infatti Long long road, un progetto composto da dieci tracce inedite che sancisce il ritorno in studio dell’ex Beatles dopo il successo ottenuto nel 2025. Ad anticipare l’uscita è il singolo “It’s Been Too Long”, un brano impreziosito dalle sfumature vocali di Molly Tuttle e Sarah Jarosz. La genesi di questo lavoro nasce dalla fortunata sinergia con il produttore T Bone Burnett, una collaborazione che Starr definisce come una delle scelte più azzeccate della sua recente evoluzione artistica, capace di dare continuità al percorso iniziato con il precedente LP.
Le influenze country e il tributo a Carl Perkins
Il cuore pulsante di “Long long road” risiede nelle radici della musica americana. Sebbene il disco parta da solide basi country, la struttura dei brani evolve verso un orizzonte sonoro più vasto, integrando il vasto retaggio culturale di Ringo. Un momento centrale dell’album è rappresentato dall’omaggio a Carl Perkins, icona del rock and roll da sempre ammirata da Starr. Tra le dieci tracce spicca infatti “I Don’t See Me In Your Eyes Anymore”, un pezzo raro scovato da Burnett che permette al batterista di riconnettersi con le sue prime influenze musicali, risalenti ai tempi delle storiche registrazioni con i Fab Four.
