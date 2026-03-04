Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Andiamo a leggere tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi e quello che è accaduto in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 3 marzo 2026

Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 3 marzo 2026, riportate da Lorenzo Pugnaloni. Si parte come sempre dal Trono Over, che ha regalato inaspettate emozione.

Una coppia ha infatti deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme, dando il via a una storia d’amore. Parliamo di Atlanta e Lanfranco, che dopo diverse settimane di conoscenza hanno salutato tutti e hanno abbandonato la trasmissione mano nella mano.

Assenti in studio invece Edoardo e Paola. Si passa dunque a Cinzia Paolini, che è stata duramente attaccata da Tina Cipollari. La celebre opinionista ha infatti mostrato un video che girava nei giorni scorsi sui social, in cui si vede la Dama ballare in un locale con la locandina del dating show.

Alessio Pili Stella e Deborah si siedono a centro studio. Tuttavia anche in questa occasione i due hanno discusso a lungo.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Leggiamo ora le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, Sara Gaudenzi ha portato Matteo Stratoti in esterna. Lei è andata in camerino dal suo corteggiatore e tra loro è scoppiata un’accesa lite. In studio, la tronista è apparsa arrabbiata e ha fatto un discorso ad entrambi i suoi pretendenti, facendo intendere di essere arrivata al limite.

Anche ieri, nel corso della registrazione, non si è parlato di Ciro Solimeno, che era assente in studio.

