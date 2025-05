Questa sera, nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025 abbiamo assistito a un rimprovero di Veronica Gentili nei confronti di due naufraghi. Ecco il motivo.

Il rimprovero di Veronica Gentili

Nel corso della settimana il pubblico a casa ha visto due concorrenti abbandonare L’Isola dei Famosi per poi ripensarci poco dopo. Nel daytime, infatti, li abbiamo visti tornare per riabbracciare gli altri naufraghi e per tale ragione Veronica Gentili ha chiesto spiegazioni in diretta.

Angelo Famao ha spiegato ciò che ha ripetuto più volte, ovvero che i suoi problemi riguardavano la mancanza di cibo e di sonno. Solo la scorsa notte ha finalmente chiuso occhio grazie a una pillola datagli dal medico. L’aver cambiato idea è dipeso da quanto segue:

“Mi sono ricordato delle promesse fatte alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene. Ho spostato il matrimonio di mia sorella per venire qui e anche il tour”.

Anche Leonardo Brum, che in un primo momento aveva deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi 2025, ha affermato: “Quando arriva la fame io vado fuori di testa, non sono mai stato sei giorni senza mangiare“. Lo ‘spirito dell’isola’ è stato magnanimo, come esclamato da Simona Ventura in studio, e a seguirla a ruota è stata anche Veronica Gentili con una sorta di rimprovero:

“Vi diamo una seconda possibilità, ricordate che questo non è un albergo e non funziona cosi. Non potete andare e venire a vostro piacimento. Voi non parteciperete alla prova leader e non avrete l’immunità, così da salvaguardare l’interesse di tutti gli altri concorrenti”.

