Mentre si trovava in un ristorante, a Salmo è stata offerta un’aragosta. Lui l’ha portata in mare aperto e l’ha liberata

Si trovava in un ristorante quando gli è stata offerta un’aragosta. Salmo però ha preferito non mangiarla, l’ha acquistata e liberata poi in mare. Il video ha fatto il giro del web.

Salmo libera l’aragosta in mare

Mentre tutti gli occhi sono concentrati sulle Olimpiadi e gli atleti che ne faranno parte, dai tuffatori britannici nel caos a Gianmarco Tamberi, c’è una notizia che sta facendo il giro del web e non ha nulla a che vedere con i Giochi Olimpici. Salmo infatti si è reso protagonista di un gesto che ha diviso il web.

Sui social il rapper ha condiviso un video. Tra le storie Instagram ha mostrato un filmato in cui era intento a liberare un’aragosta in mare. Ma come si è arrivati a tutto questo? Salmo sta trascorrendo del relax nella sua Sardegna e si trovava in un ristorante. Gli è stata offerta un’aragosta. Era ancora viva. Il cantante l’ha acquistata e portata con sé al mare. E mentre il crostaceo era ancora vivo, come ripreso dalle immagini, il rapper non se l’è sentita proprio di mangiarla. Ha preferito piuttosto renderla libera.

Salmo ha condiviso su Instagram un video in cui mostra il momento nel quale libera un’aragosta in mare. La storia è semplice: era in un ristorante, gli viene offerta l’aragosta, che era ancora viva, il rapper nel filmato racconta di non essere riuscito ad accettare, ha preferito, invece, acquistarla per poi poterla rendere libera. A raccontare com’è andata è stato proprio lui:

“Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto l’aragostona. L’ho guardata negli occhi e niente: l’ho comprata e adesso la liberiamo”, queste le parole di Maurizio Pisciottu sul suo profilo Instagram.

Dal filmato abbiamo visto che inizialmente il crostaceo ha fatto un po’ fatica a muoversi. Così Salmo ha provato a parlare con l’aragosta: “Che facciamo? Ce ne andiamo? Mi ringrazi dopo”.

#aragosta #sardegna #corrieredellasera ♬ suono originale – Corriere della Sera @corrieredellasera Lo sguardo "languido" di un'aragosta ha convinto Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, a liberarla in acqua. Lo racconta lo stesso rapper in un video postato sui social. «Mi sono seduto al ristorante e mi hanno offerto l'aragostona. Mi ha guardato negli occhi e niente: l'ho comprata e adesso la liberiamo», dice Salmo che poi allarga l'immagine alla spiaggia della Costa Smeralda dove è in vacanza. #salmo

Su TikTok il fatto ha diviso gli utenti social. Se da una parte c’è chi ha elogiato la scelta di Salmo, altri hanno criticato, spiegando che forse non è stata una buona idea. Questo perché secondo i più avrebbe dovuto accorgersi che si tratta di un’aragosta d’allevamento e quindi non è così abituata a stare in mare aperto, dove poi è stata liberata dal rapper.