La stampa britannica è infuriata con i propri atleti presenti alle Olimpiadi. Questo perché alcuni tuffatori hanno un profilo OnlyFans. E mentre i diretti interessati ci scherzano e non ne sembrano preoccupati, la scelta ha suscitato non poche polemiche.

Olimpiadi, gli atleti britannici fanno discutere

C’era grande attesa per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ieri si è tenuta la Cerimonia di Apertura dove gli Azzurri, capitanati da Errigo e Tamberi, si sono presentati agli occhi del mondo ed emozionante è stata l’esibizione di Céline Dion. Ma occhio! Perché è già scoppiata una prima polemica.

La notizia coinvolge i tuffatori britannici e in particolare il comportamento del portabandiera inglese, Tom Daley. Appena ha raggiunto il villaggio olimpico, come ripreso anche da Il Corriere della Sera, lo sportivo ha fatto ridere i più mentre si è mostrato a fare dei salti sugli ormai celebri letti anti-sesso. Il suo obiettivo era quello di dimostrare la solidità nonostante siano fatti di cartone.

Successivamente, l’atleta della Olimpiadi ha pubblicato un post ironico, con la sua squadra. A fare da corredo alla foto, una didascalia: “Sei ragazzi, 5 anelli”. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’azienda di profilattici Durex. Anche loro divertiti hanno ribattuto: “Ci chiedevamo perché avessimo così tante notifiche…”.

Tom Daley però non è l’unico a far parlare di sé, dato che altri suoi compagni d’avventura delle Olimpiadi, pare siano iscritti su OnlyFans. Come noto si tratta principalmente di una piattaforma in cui vengono caricati contenuti per adulti. Tra loro c’è anche Noah Williams, ovvero il compagno di Daley nel doppio. Tra gli altri c’è Jack Laugher. Lui non pubblica nudi integrali, ma l’abbonamento costa 10 dollari al mese, mentre i più fedeli possono acquistare un anno a un prezzo ridotto di 102 dollari.

L’atleta delle Olimpiadi ha spiegato a Telegraph di farlo per guadagnare qualche soldo in più ed è felice di trarne profitto condividendo qualcosa che alla gente interessa. Sempre Laugher ha fatto sapere che altri suoi compagni hanno fatto lo stesso quando hanno scoperto del potenziale guadagno.

La critica della stampa inglese

Non è tardata ad arrivare la dura critica da parte della stampa inglese. In queste ore i media britannici borbottano sul da farsi e hanno riservato più di una critica ai propri rappresentanti alle Olimpiadi.

Sul Daily Mail, per esempio, compare questo trafiletto, in cui il tabloid è entrato a gamba tesa sulla squadra della Gran Bretagna:

“Ha davvero senso per un rappresentante della squadra britannica posare seminudo con le mani nei pantaloni, per un abbonamento di 7,75 sterline al mese su un sito usato dalle prostit**te? La scusa è che non si possono fare molti soldi lontano dai grandi sport. Ma in un’epoca maledetta dalla disponibilità di pornografia su Internet per giovani vulnerabili, è questo il miglior esempio da dare? Chiaramente no”.

Ci sarà una replica da parte degli atleti inglesi?