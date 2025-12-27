Il turismo natalizio è in crescita nel 2025: mercatini, presepi e treni di Natale sono tra le mete più cercate. Ecco cosa cercano gli italiani.

Turismo natalizio in crescita nel 2025

L’interesse per il turismo natalizio cresce ogni anno, e il 2025 non fa eccezione.

Secondo uno studio dell’Osservatorio Telepass, il turismo natalizio si sta sempre più orientando verso esperienze autentiche e accessibili, capaci di far vivere ai turisti un Natale unico. Le ricerche online, infatti, sono aumentate del 2,3% rispetto al 2024, confermando una crescente passione per le tradizioni natalizie e gli eventi locali che caratterizzano i vari territori.

LEGGI ANCHE: Concerti in piazza Capodanno 2026: gli artisti che saliranno sul palco in giro per l’Italia

Le principali tendenze

Ma quali sono le mete che attirano maggiormente l’attenzione? Tra le principali tendenze del turismo natalizio 2025 ci sono sicuramente i mercatini di Natale. Con oltre 1,7 milioni di ricerche, questi eventi sono diventati un must per gli italiani durante il periodo delle festività. Località come Bolzano, Verona, Trento e Merano continuano a dominare l’interesse, grazie alla loro atmosfera magica e tradizionale. Tuttavia, anche città come Arezzo, il Lago di Garda, Padova e Levico Terme stanno guadagnando popolarità, grazie a un’offerta di mercatini che si fa sempre più variegata e accattivante.

Dai presepi alle luminarie

A non mancare sono anche i presepi viventi e le luminarie natalizie, che arricchiscono l’offerta turistica e rendono ogni città unica nel suo genere. Inoltre, un’altra tendenza emergente riguarda i treni di Natale, che offrono ai turisti la possibilità di vivere un’esperienza natalizia su rotaia, attraversando paesaggi incantati e fermandosi nelle località più suggestive.

Mete europee

Non solo Italia: anche le mete europee sono sempre più richieste, con destinazioni come Strasburgo, Colmar, Monaco e Cracovia che si confermano tra le mete preferite per un city break natalizio.

Nel 2025, quindi, il Natale non è solo una festività, ma un’occasione per vivere un’esperienza unica, all’insegna della tradizione, del calore e della magia che caratterizzano il periodo più bello dell’anno.

CREDITI FOTO: Emanuele Roberto / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.

