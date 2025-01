Non si ferma Rita De Crescenzo con le sue versioni tutte napoletante dei reality più famosi della TV. Dopo il Grande Fratello, molto presto vedremo anche L’Isola dei famosi versione Napoli. Ad annunciarla è stata proprio la nota tiktoker che ha dato qualche dettaglio in più sul progetto.

Arriva L’Isola dei famosi versione Napoli direttamente da Rita De Crescenzo

Vi ricordate la versione napoletana del Grande Fratello? Protagonisti erano una serie di tiktoker napoletani capitanati dalla più famosa di loro: Rita De Crescenzo. Lei ha sempre voluto entrare nella Casa del GF e negli anni ha fatto vari appelli ad Alfonso Signorini per entrare nel reality anche solo per pochi giorni. Ma il conduttore non ha mai preso in considerazione la cosa. E così Rita e i suoi amici hanno ideato una versione tutta loro del noto reality (che Signorini ha definito un “trash triste”).

Adesso però potrebbe arrivare un nuovo reality, sempre in versione napoletana e sempre con i soliti protagonisti. Stiamo parlando del secondo reality più famoso d’Italia e cioè L’Isola dei famosi. A darne notizia è stata la stessa Rita che lo ha fatto sui social rispondendo ad alcuni domande dei fan. Qualcuno infatti le ha chiesto se avesse in progetto la versione napoletana dell’Isola dei famosi appunto e lei ha risposto di sì.

Andando più nel dettaglio, la De Crescenzo ha spiegato che il progetto de L’Isola dei figli di Mouse c’è e ci sta pesando da parecchio. Ma non accadrà nell’immediato. Nel suo video di riposta ha riferito che vuole far passare il mese di gennaio, poi vuole far passare il baby shower di Rosario e successivamente si metterà a lavoro per questo nuovo reality. Ecco il video in cui spiega tutto:

Dobbiamo dire che sul web La Casa dei figli di Mouse ebbe un grande successo, quasi inaspettato. Quindi siamo sicuri che anche la versione napoletana de L’Isola dei famosi replichi il risultato, se non addirittura superarlo. E chissà se uno di loro non faccio un appello per partecipare alla versione originale del reality in Honduras?