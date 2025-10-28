Francesca Fagnani replica alle critiche per aver ospitato Rita De Crescenzo
Cosa ha detto la Fagnani
Stasera tra gli ospiti di Belve ci sarà anche Rita De Crescenzo. Sui social tuttavia non sono mancate diverse critiche per la partecipazione della tiktoker al programma e adesso a replicare ai commenti del web è la stessa Francesca Fagnani.
La replica di Francesca Fagnani
Tutto è pronto per la partenza della nuova edizione di Belve. Stasera su Rai 2 va infatti in onda la prima puntata del fortunato programma di Francesca Fagnani e come al solito ne vedremo di belle. Tra gli ospiti che arriveranno in studio ci sarà anche uno dei nomi più controversi e discussi degli ultimi anni: Rita De Crescenzo. La celebre tiktoker partenopea, ormai un vero fenomeno, si è raccontata a cuore aperto senza filtri e nel corso della chiacchierata ha fatto luce su alcuni aspetti del suo difficile passato. Non sono mancate anche tante risate e di certo ne vedremo di belle.
LEGGI ANCHE: Grande Fratello, quando potrebbe esserci la finale
Sui social tuttavia non tutti hanno apprezzato la partecipazione dell’influencer a Belve e nelle ultime ore in molti hanno criticato la scelta di Francesca Fagnani. Tra i tanti commenti ne spunta uno in particolare, che afferma: “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza”. A quel punto la conduttrice di Belve, con la sua solita classe, ha deciso di replicare alle accuse del web e ha così affermato:
“Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.
Stasera dunque assisteremo all’intervista di Rita De Crescenzo a Belve e di certo le aspettative non verranno deluse. Appuntamento con Francesca Fagnani su Rai 2 alle 21:30.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.