Stasera tra gli ospiti di Belve ci sarà anche Rita De Crescenzo. Sui social tuttavia non sono mancate diverse critiche per la partecipazione della tiktoker al programma e adesso a replicare ai commenti del web è la stessa Francesca Fagnani.

La replica di Francesca Fagnani

Tutto è pronto per la partenza della nuova edizione di Belve. Stasera su Rai 2 va infatti in onda la prima puntata del fortunato programma di Francesca Fagnani e come al solito ne vedremo di belle. Tra gli ospiti che arriveranno in studio ci sarà anche uno dei nomi più controversi e discussi degli ultimi anni: Rita De Crescenzo. La celebre tiktoker partenopea, ormai un vero fenomeno, si è raccontata a cuore aperto senza filtri e nel corso della chiacchierata ha fatto luce su alcuni aspetti del suo difficile passato. Non sono mancate anche tante risate e di certo ne vedremo di belle.

Sui social tuttavia non tutti hanno apprezzato la partecipazione dell’influencer a Belve e nelle ultime ore in molti hanno criticato la scelta di Francesca Fagnani. Tra i tanti commenti ne spunta uno in particolare, che afferma: “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza”. A quel punto la conduttrice di Belve, con la sua solita classe, ha deciso di replicare alle accuse del web e ha così affermato:

“Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.

Stasera dunque assisteremo all’intervista di Rita De Crescenzo a Belve e di certo le aspettative non verranno deluse. Appuntamento con Francesca Fagnani su Rai 2 alle 21:30.

