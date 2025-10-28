Oggi, nel corso della nuova puntata del daytime, Penelope ha comunicato alla produzione del talent show di volersi ritirare e poco dopo ha lasciato definitivamente la scuola di Amici 25. Ecco perché e le sue parole.

Penelope lascia Amici 25

Colpo di scena oggi ad Amici 25. Nel corso del nuovo daytime andato in onda su Canale 5 è infatti accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Penelope, che la scorsa puntata era finita in sfida, ha fatto sapere alla produzione del talent show di volersi ritirare e poco dopo ha definitivamente lasciato la scuola. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la giovane cantante ha avuto una discussione con Michele a causa del cibo. In seguito l’allieva di Rudy Zerbi si è rifugiata in una delle salette e dopo essere scoppiata in lacrime ha deciso di abbandonare Amici 25. Penelope tuttavia ha precisato che il motivo del suo ritiro non è legato alla discussione con Michele e così, spiegando il perché della sua scelta, ha affermato:

“Non sto bene. Non mi sto piacendo, non riesco a trovare la forza. Mi sto cercando e non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare, non ce la faccio. Io ho un problema di adattamento da quando sono nata. Non sto bene in nessun posto, sto male ovunque. Mi sono detta che sarei andata contro me stessa e che avrei dovuto farcela. Però se andando contro me stessa faccio solo peggio e sto qui a brontolarmi e a fare il mio dovere male, perché devo stare qui? Sto togliendo la possibilità a qualcuno che potrebbe viverla meglio di me”.

Penelope ha deciso di lasciare la scuola di #Amici25 pic.twitter.com/NEnkLqnzBl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 28, 2025

Penelope così poco dopo ha salutato i suoi compagni e ha lasciato una volta per tutte la scuola di Amici 25.

