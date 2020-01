Rita Rusić: età, altezza, Mario Cecchi Gori, carriera e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Rita Rusić, dall’età, all’altezza, al matrimonio con Mario Cecchi Gori, alla carriera, a dove seguirla su Instagram.

Rita Rusić: età, altezza e matrimonio con Mario Cecchi Gori

Rita Rusić è nata a a Parenzo, in Istria, il 16 maggio 1960. La sua età è dunque di 59 anni, mentre la sua altezza è pari a 175 cm. Della sua vita privata sappiamo che da ragazzina, con la sua sua famiglia, si trasferisce a Busto Arsizio, in provincia di Milano. Tuttavia non si hanno molte altre informazioni sul suo passato. L’attrice è infatti sempre stata molto riservata in merito, e difficilmente parla del suo vissuto.

Ciò che è certo, però, è che nel 1982, sul set del film Attila flagello di Dio, Rita fa la conoscenza di Vittorio Cecchi Gori. A poco a poco i due si legano sempre di più, fino a quando nasce l’amore. Dopo un breve fidanzamento, la coppia decide di unirsi in matrimonio, e dalla loro unione nascono anche due figli, Mario e Vittoria. Tuttavia le cose non vanno come sperato, e nel 2000 la Rusić e Cecchi Gori annunciano la separazione.

Il divorzio tra Rita e Vittorio per lungo tempo ha fatto discutere il web e non solo, e al termine delle trattative l’attrice ottiene un assegno di ben 4 miliardi. Ciò nonostante i rapporti col suo ex marito non sono andati perduti, e ancora oggi la coppia si frequenta con regolarità.

La carriera

La carriera di Rita Rusić inizia nel 1960, quando debutta nel mondo dello spettacolo come cantante. Tuttavia la vera popolarità arriva proprio nel 1982, quando prende parte al film Attila flagello di Dio. Da quel momento l’attrice partecipa a numerose pellicole, ottenendo un ottimo successo, e diventando uno dei principali volti di quegli anni.

Contemporaneamente, però, Rita inizia anche a collaborare con Vittorio Cecchi Gori nella gestione degli affari, diventando sua socia, e iniziando a produrre con suo marito alcune note pellicole, tra le quali il capolavoro La Vita è Bella, con Roberto Benigni. Dopo il divorzio, la sua carriera prende una svolta, quando decide di fondare la sua prima società di produzione, la Rita Rusić Company, che realizza film del calibro di Scusa Ma Ti Chiamo Amore.

Nel 2008 pubblica il suo primo libro, intitolato Jet Sex Diario erotico sentimentale. Solo nel 2009 torna al cinema nelle vesti di attrici nel film Polvere. Nel 2010 Rita appare invece in tv nelle vesti di giurata a Ballando con le Stelle. Nel 2020 arriva per la carriera della Rusić un’altra grande opportunità: il Grande Fratello Vip 4!

Rita Rusić al Grande Fratello Vip 4

A seguito dei numerosi gossip sul cast del Grande Fratello Vip 4, solo qualche settimana fa Rita Rusić è stata confermata come prima concorrente ufficiale della nuova edizione del reality. Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 8 gennaio, e in molti attendono di scoprire come l’attrice si relazionerà ai concorrenti e a questa nuova esperienza. Proprio in merito, la produttrice al settimanale Chi ha affermato:

“La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Vivo da otto anni a Miami, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”

E ancora Rita Rusić in merito al suo ingresso al Grande Fratello Vip 4 ha aggiunto:

“Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”

Cosa accadrà nel corso della sua esperienza? Non resta che attendere l’arrivo della prima puntata per scoprirlo.

Rita Rusić: dove seguirla su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Rita Rusić, possono seguire con estrema semplicità l’attrice tramite la sua pagina ufficiale Instagram. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 è già apprezzatissima dal web, e a migliaia sono i suoi followers. Rita ama condividere col pubblico i momenti più belli della sua vita privata, e di certo nel corso della sua partecipazione al reality più spiato d’Italia ci sarà chi gestirà il social network per lei.

