Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle accoglie la sua nuova insegnante! Si chiama Rebecca Gabrielli e la vedremo in gara con I Cugini di Campagna. Su di lei abbiamo estrapolato alcune notizie: chi è, età, altezza, fidanzato, Instagram e molto altro!

Rebecca Gabrielli età e biografia

Sappiamo qualcosa di preciso sulla biografia di Rebecca Gabrielli, ballerina di Ballando con le Stelle e ve lo proponiamo a seguire.

Nata a Carrara, quanti anni ha Rebecca Gabrielli? Il giorno di nascita corrisponde al 21 dicembre 1994 e l’età oggi è dunque di 29 anni. Se vi state chiedendo quale sia quindi il segno zodiacale, per la precisione è del Sagittario.

Non abbiamo al momento informazioni dettagliate su altezza e peso, ma siamo in grado di dirvi che fin da bambina ha praticato danza, fino a diventare una professionista!

Vita privata

È fidanzata l’insegnante di Ballando con le Stelle, Rebecca Gabrielli? Sebbene sia molto riservata sotto questo punto di vista, sappiamo che la ballerina ha un fidanzato. Si tratta di Gianluca Salati, presente sulle piattaforme come media social manager e web creator.

La storia d’amore tra Rebecca e il suo fidanzato dovrebbe essere nata nel 2022, come testimoniato da alcune immagini.

Rebecca Gabrielli non dovrebbe avere dei figli.

Dove seguire Rebecca Gabrielli: Instagram e social

Amanti dei social, a rapporto! Molti di voi certamente saranno andati a sbirciare il cast di Ballando con le Stelle e alla lettura del nome di Rebecca Gabrielli si saranno chiesti: ha Instagram? Dove si può seguire?

La ballerina toscana è presente tra i tanti su Instagram così come su Threads, per esempio. Condivide molto del suo lavoro con i fan, con post e video dedicati al ballo.

Non mancano momenti legati all’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle e altri progetti che ha realizzato. Non solo il fronte lavorativo, perché Rebecca Gabrielli racconta con delle immagini anche le sue vacanze e attimi di spensieratezza. Di sé emerge anche il suo amore per gli animali.

La carriera

L’amore per la danza in Rebecca Gabrielli è sbocciato fin quando era una bambina. Una passione che ha coltivato e portata a essere una ballerina professionista.

Nel corso degli anni ha potuto esibirsi in diverse competizioni, che le hanno poi aperto le strade al mondo della televisione. Da Ballando con le Stelle a Il Cantante Mascherato per passare a Uno Mattina!

Il Cantante Mascherato

Nella carriera di Rebecca Gabrielli c’è la partecipazione nel cast de Il Cantante Mascherato. Esperienza televisiva che le ha permesso di lavorare ancora una volta alla corte di Milly Carlucci.

Uno Mattina

Se invece dobbiamo citare degli altri programmi in cui l’abbiamo vista oltre a Ballando con le Stelle, ricordiamo anche Uno Mattina.

Rebecca Gabrielli a Ballando con le Stelle

Quando inizia Ballando con le Stelle? La trasmissione condotta ancora da Milly Carlucci vede la sua prima messa in onda il 27 settembre 2024. La conduttrice ha messo a segno diversi colpi tra i concorrenti, ma non è da sottovalutare anche la presenza di new entry tra gli insegnanti.

Nuova è infatti la presenza di Rebecca Gabrielli, che è stata scelta per ballare insieme a I Cugini di Campagna (Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti e Tiziano Leonardi).

C’è da dire che l’insegnante già in passato ha preso parte al programma, quando ha ballato con i Pooh e con Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici.

La giuria di Ballando con le Stelle

Nonostante i tanti rumor di possibili addii, la giuria di Ballando con le Stelle 2024 è stata riconfermata a pieni voti! Chi sono i giudici di quest’anno?

Dietro al bancone: la presidente Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Le coppie di Ballando con le Stelle

Come in ogni edizione di Ballando con le Stelle non possono mancare i vip e i loro ballerini. Ma chi sono quest’anno i concorrenti e i maestri? Ecco tutte le coppie:

Alan Friedman e Giada Lini; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi e Luca Favilla; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Furkan Palali ed Erica Martinelli; I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Nina Zilli e Pasquale La Rocca; Tommaso Marini e Sophia Berto; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.