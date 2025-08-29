Rivelate le coppie ufficiali di Ballando con le Stelle 2025
Le coppie di Ballando con le Stelle 2025 quali sono?
Quali sono le coppie di Ballando con le Stelle 2025? Scopriamo insieme gli abbinamenti tra concorrenti vip e maestri di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Massimiliano Rosolino.
Le prime due coppie sono state svelate da Giuseppe Candela, mentre tutte le altre da Cinguetterai…
Coppie Ballando con le Stelle: Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca
Partiamo subito forte con Barbara d’Urso.
L’amata conduttrice ritorna in scena in TV e lo fa proprio da Ballando con le Stelle, dove solo nella passata edizione è stata ospite.
Questa volta lo fa da concorrente in gara. Accanto a lei Pasquale La Rocca, come svelato da Giuseppe Candela.