Ora non ci sono più dubbi! Con l’arrivo in pista a Ballando con le Stelle di Paolo Belli (che fino a questo momento è stato il braccio destro della conduttrice), Milly Carlucci ha svelato il nome di chi prenderà il suo posto. Scopriamo tutti i dettagli!

Ballando con le Stelle, chi prenderà il posto di Paolo Belli

Oramai da giorni si parla del volto che prenderà il posto di Paolo Belli (impegnato in pista come concorrente) a Ballando con le Stelle. Gabriele Parpiglia aveva fatto il nome di Massimiliano Rosolino, sostenendo che si attendeva solo l’ok di Belli alla trasmissione, per poi dare il via libera all’annuncio. Notizia che è arrivata ufficialmente questa mattina.

Nel video caricato sui social, Milly Carlucci ha fatto sapere che Paolo Belli ballerà quest’anno e si congederà per un’edizione dal ruolo di inviato della Sala delle Stelle. A quel punto è spuntato fuori Massimiliano Rosolino, che ha affermato:

“Ma chi prenderà il posto di Paolo Belli? Paolo stai tranquillo e stai senza pensieri, quest’anno ci penso io. Cos’è lui il bidello? Io allora sarò l’assistente bidello, pronto a pulire il sudore dei nostri concorrenti. Preparatevi ad andare in pista. Io sono pronto”.

A quanto pare, Milly Carlucci per il ventennale di Ballando con le Stelle hanno puntato tutto su Massimiliano Rosolino. L’ex campione di nuoto non è affatto un volto estraneo al ruolo di inviato, dato che lo abbiamo visto a L’Isola dei Famosi.

Per Rosolino, inoltre, si tratterebbe di un ritorno speciale a Ballando, dove ha già partecipato come concorrente nella terza edizione. Proprio durante quell’esperienza ha incontrato Natalia Titova, oggi sua compagna di vita, con la quale ha costruito una famiglia e ha due figlie.

Dopo essere stato protagonista in pista, Rosolino potrebbe ora tornare in una nuova veste, tutta da scoprire.

Ma non è finita qui perché Milly Carlucci ha anche annunciato che molto presto saranno ufficializzate tutte le coppie che scenderanno in pista a Ballando con le Stelle. Quali saranno gli abbinamenti concorrente-maestro? Non ci resta che attendere per scoprire cosa ci ha riservato la conduttrice, la quale ha rassicurato che pian piano ci darà tutti i dettagli.