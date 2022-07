1 La paparazzata a Rkomi

Dopo tanto tempo passato a nascondersi dai paparazzi, alla fine, la storia tra Rkomi e Paola Di Benedetto è uscita allo scoperto. Peccato, però, che poco tempo dopo essersi fatti vedere in pubblico prima a scambiarsi teneri baci e poi insieme ai Ferragnez, la relazione sembrerebbe già naufragata. A parlarne è stato l’account Pipol Gossip, il quale ha dato maggiori indiscrezioni sulla faccenda:

No. Non c’è nessun uomo nuovo nella vita di Paola. Ma come noi di Pipol avevamo anticipato non c’è più nemmeno Rkomi, giudice di X Factor. È stato lui a lasciare la bellissima Paola con un sms. Il motivo alla base sembrerebbe che lui fosse allergico alla sovraesposizione mediatica e al gossip. Certo fa pensare se fosse così perché proprio Rkomi insieme con Paola nella loro ultima uscita ha posato con i Ferragnez. Più popolarità Pop di questa… dunque quale sarà la verità ? La storia però è definitivamente chiusa. E Paola balla anzi canta da sola, da single.

Infatti, in queste ultime ore, Rkomi sarebbe stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna bionda. A ricevere la segnalazione è stata Deianira Marzano. Una sua follower, infatti, ha inviato uno scatto che ritrae il cantante insieme a questa ragazza: “Venerdì sera ho visto Rkomi con una donna bionda che camminavano abbracciati. Ho fatto la foto solo dopo! Finita con Paola Di Benedetto?” Non sappiamo, comunque, se si tratta di una nuova fiamma oppure soltanto di un’amica.

Ne sapremo di più, sicuramente, nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. Nel mentre, però, andiamo a rivedere come sarebbe nata la storia d’amore, anche se breve, tra il giudice di X Factor e Paola Di Benedetto. Proseguite nella lettura se siete interessati…