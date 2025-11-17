Intervistato dal The Sun, Robbie Williams rivela che sta perdendo la vista a causa di un farmaco per dimagrire. Ecco il racconto sconvolgente del cantante.

Il racconto di Robbie Williams

Un racconto che ha dell’incredibile quello che Robbie Williams ha fatto nelle ultime ore. Il celebre artista infatti ha rilasciato una lunga intervista al The Sun e nel corso della chiacchierata ha rivelato che sta gradualmente perdendo la vista. Stando a quanto ha spiegato il cantante, a causare il danno sarebbe stato un farmaco per dimagrire, che negli ultimi mesi l’ex volto dei Take That ha assunto per perdere peso. Secondo quanto raccontato, Williams si è accorto del problema mentre guardava una partita di football e in merito ha dichiarato: “Non riuscivo a distinguere i giocatori, erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me. Pensavo fosse un normale calo di vista dovuto all’avanzamento dell’età”.

A quel punto Robbie spiega di essersi sottoposto ai dovuti controlli e si è così reso conto che la perdita della vista era dovuta proprio al farmaco. Il cantante, mettendo in guardia tutti quanti ha dunque aggiunto: “Ho capito che non si trattava dell’età, ma delle iniezioni per dimagrire. Voglio avvertire le persone sui potenziali rischi e assicurarsi che facciano delle ricerche prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere”. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Incidente hot per Elodie durante l’incontro con i fan: “Qualcuno mi ha messo un dito nel sedere”

Robbie Williams rivela che i problemi di vista si sono verificati anche alcuni recenti concerti. Queste le sue dichiarazioni: “In uno degli ultimi tour, ho cantato She’s The One ad una ragazza ogni sera. In sostanza, guardavo in direzione di queste donne che erano girate verso di me. Per loro era un’esperienza incredibile, ignoravano che non potessi vederle… Sono andato da un oculista, ma in quel momento non pensavo che la situazione fosse legata alle iniezioni”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.